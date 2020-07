Így támadják a rendőröket a Black Lives Matter aktivistái (videó)

„Bontsuk le, bontsuk le!” valamint „Kolumbusz gyilkos volt!” kiáltásokkal tegnap délután több száz Black Lives Matter aktivista gyülekezett a chicagói Kolumbusz Kristóf szobornál, hogy lebontsák azt – írja a V4NA Hírügynökség.

A bronzszobrot eredetileg a chicagói olasz-amerikai közösség állíttatta fel 1933-ban a Grant Parkban, akkor, amikor a város már második alkalommal rendezett világkiállítást.

Sejteni lehetett, hogy nem lesz könnyű megvédeni az egyre csak duzzadó tömeggel szemben, mert a néhány tucat rendőr túl kevésnek bizonyult. A feldühödött tömeg lőtt és dobált is rájuk mindennel, beleértve tűzijátékokat is.

Chicago Police attacked with bottles and fireworks by people who are at a Christopher Columbus statue. pic.twitter.com/9rwZEOmcK4

Protesters launch fireworks and other items at Chicago police officers guarding Columbus statue in Grant Park pic.twitter.com/WCga8c47Ty

Még mielőtt az aktivistáknak sikerült volna ledönteni a szobrot, a helyszínen lévő rendőrök erősítést kértek, amely igen gyorsan megérkezett és paprika,- valamint borspermettel elkezdték megosztani a tömeget.

Police in chicago reclaim the statue, pepper spray for everyone.🇺🇸 #ChicagoProtests #ColumbusStatue pic.twitter.com/GBVsXdXD9D

Chicago Police are blasting pepper spray at rioters who attempted to tear down statues & threw projectiles at them.

Go commie somewhere else!pic.twitter.com/mFPQLpEMTm

— Machiavelli (@TheRISEofROD) July 18, 2020