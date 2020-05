Így támadta álhírekkel a nemzetközi baloldali sajtó a magyar koronavírus-törvényt

Függetlenül attól, hogy éppen melyik lap írta le, a hamis vádak gyakorlatilag szó szerint megegyeztek – írja az Origo.

Nevezetesen: Magyarország már nem demokrácia, Orbán Viktor miniszterelnök autoriter rezsimet épít, a kormány elhallgattatja a kritikus hangokat, felfüggesztették a parlament működését, stb. A legtöbb fake news-t a koronavírus-törvényről a brit The Guardian, az amerikai The New York Times, a Washington Post, illetve az ismert amerikai álhírgyár, a CNN terjesztette. A kontinentális sajtóorgánumok közül az európai, így a magyar adófizetők pénzén is eltartott Euronews emelkedett ki az álhírgyártásban. Noha már május 15-én bejelentették, hogy június elején vége a rendkívüli jogrendnek, azóta sem kért senki bocsánatot.

A magyar Országgyűlés március 30-án szavazta meg az új típusú koronavírus okozta világjárvány miatt a rendkívüli jogrend bevezetéséről szóló koronavírus-törvényt (hivatalos neve: A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény).

A nemzetközi baloldali média a törvény elfogadása előtt teljes támadást próbált indítani.

A brit Munkáspárthoz közel álló The Guardian már március 23-án arról írt, hogy a kormány korlátlan időre fogja magát felhatalmaztatni az Országgyűléssel, a felhatalmazás pedig lehetővé fogja tenni, hogy bebörtönözzék az álhírterjesztéssel vádolt ellenzéki újságírókat.

A törvény megszavazása előtt egy nappal, tehát március 29-én szerkesztőségi állásfoglalásban ítélte el a leendő jogszabályt.

Már a cikk címe is álhír (Orbán magához ragadja a hatalmat), azt a hamis látszatot keltve, mintha már nem közel 10 éve Orbán Viktor lenne Magyarország miniszterelnöke. A cikkben valótlanul ismét azt állították, hogy a parlament a kormányt korlátlan időre hatalmazta fel, illetve a törvény lehetővé teszi az ellenzéki újságírók letartóztatását.

Az amerikai Demokrata Párthoz közel álló New York Times április 5-én azt hazudta, hogy Magyarország a tömeges megbetegedések szakaszában van, a valóságban ez azonban soha nem történt meg. Ugyanebben a cikkben még azt hazudták, hogy a fővárosi Szent László Kórház a koronavírusos betegek hatékony kezelése helyett inkább a vírus terjesztésében „jeleskedik„.

A balliberális lap álhíreit Müller Cecília országos tisztifőorvos cáfolta meg.

A NYT április 22-én arról írt, hogy a magyar kormány a járványhelyzetet a hatalma megszilárdítására használja fel, teljesen figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy az Orbán Viktor vezette kormány már 2010 óta hatalmon van, háromszor nyert kétharmaddal választást.

Szokás szerint autoriter kormányzással is meggyanúsította Orbán Viktort. Ezen vádakat konkrétumokkal nem tudta alátámasztani, csupán a koronavírus-törvényt hozta fel, amit felhatalmazási törvényként emlegetett.

Az amerikai demokratákkal feltűnően jó viszonyt ápoló Washington Post is támadta Magyarországot. Még március 31-én arról írtak, hogy világszinten magyar demokrácia lett az első, amit megölt a koronavírus.

Május 15-i cikkében a Washington Post a demokrácia kiüresítésével vádolta meg a kormányt. Az újságírók szerint Magyarországon már nem érvényesülnek a demokrácia szabályai, Orbán Viktor pedig korlátlan időre hatalmaztatta fel magát. A véleményüket ezúttal is a koronavírus-törvénnyel támasztották alá.

A legismertebb Fake News-gyár, a még a demokraták egy része által is gúnyosan Clinton Hírhálózatnak (Clinton News Network) nevezett CNN-en első alkalommal március 30-án jelent meg az az álhír, hogy a kormány felfüggesztette a parlament működését.

Ennek lett híressé vált következménye, amikor április 9-én

Amanpour egyébként ezt megelőzően, még március 31-én támadta a koronavírus-törvény miatt a magyar kormányt.

Former US diplomat Bill Burns says Hungary's Viktor Orban "had already battered civil society… and this has proven to be an opportunity for him now to take on fairly sweeping emergency powers to be able to rule by decree. This is an old playbook for authoritarian leaders." pic.twitter.com/YVr2KNF76w

