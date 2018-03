Így vették be a svéd városokat a bevándorlók

A baloldal szociális juttatásokkal vásárol migránsvoksokat.

Miként ösztönzi a baloldali svéd kormány a bőkezű svéd szociális juttatásokkal az illegális migránsokat arra, hogy maradjanak? Erre a kérdésre keresett és kapott választ az Echo Tv stábja a skandináv országban.

Az Infromátor című tényfeltáró magazin munkatársai kiderítették: a svéd baloldal szavazatvásárlásra fordította a migrációt, azért engedtek be mindenkit, hogy hatalomban maradhassanak, de csak azt érték el, hogy a következő választásokon már egy iszlám párt is elindulhat. Egy svéd blogger a magyar újságíróknak elárulta, Svédországban immár mintegy 35 ezer fiatalkorú bevándorló él, egy részük fiatalabbnak hazudta magát. Megerősítette: mindeközben a bűnözési statisztikák is romlottak.

A riportból kiderül, hogyan vették be a svéd városokat a migránsok, és a kisebbség hogyan veszi át az irányítást. Például Malmö városának évi 40 millió svéd koronájába kerül a bevándorlás – árulta el egy helyi politikus, hozzátéve: országában az is jogosult a szociális ellátásra, aki illegálisan tartózkodik az országban. A városi oktatási bizottságban is dolgozó, iráni származású férfi arról is beszélt, hogy mit ér egy diplomás menekült, de azt is bemutatta, hogyan jut el valaki a menekültkérelemtől a bűnözésig.

Az adást ide kattintva tudja megtekinteni.

