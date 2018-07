Ismeretlen anyagtól lett rosszul két ember Angliában

Mindketten válságos állapotban vannak.

Az eset a rendőrség szerdai beszámolója szerint még szombat este történt a délnyugat-angliai Amesbury kisvárosban, és a hatóságok először arra gyanakodtak, hogy a két beteg esetleg szennyezett heroint vagy kokaint fogyaszthatott. A területileg illetékes Wiltshire megyei rendőrség azonban szerdán közölte: még tartanak a vizsgálatok a megbetegedést okozó anyag mibenlétének kiderítésére, és a rendőrség most már „nyitott kérdésként” kezeli, hogy az incidens milyen körülmények között történt.

A rendőrségi közlemény szerint a hatóságok elővigyázatosságból elkerítenek több olyan helyszínt, ahol a negyvenes éveiben járó két beteg – egy férfi és egy nő – megbetegedése előtt Amesburyben, illetve a 16 kilométerre lévő Salisburyben megfordult.

Salisburyben szenvedett súlyos mérgezést idegméreg-hatóanyagtól március elején Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős hírszerzőügynök és lánya, Julija Szkripal.

Moszkva folyamatosan és határozottan tagadja, hogy bármi köze lenne a Szkripal-ügyhöz, London azonban gyilkossági kísérletként kezeli a fegyverben is használható minőségű hatóanyaggal elkövetett mérgezést, amelyért az orosz kormányt tartja felelősnek. A 66 éves Szkripal, az orosz katonai hírszerzés (GRU) volt ezredese, aki a brit hírszerzésnek (MI6) is dolgozott, egy orosz-amerikai kémcsere keretében telepedhetett le Nagy-Britanniában 2010-ben, és brit állampolgárságot is kapott. Az egykori kettős ügynököt és lányát hetekig válságos állapotban kezelték Salisbury kórházában, de Julija Szkripalt áprilisban, apját májusban kiengedték, és hollétükről hivatalos forrásból azóta csak annyit lehet tudni, hogy mindketten „biztonságos helyen” tartózkodnak.

A Szkripal-ügy kipattanása után Nagy-Britannia és több más ország, köztük az Egyesült Államok számos orosz diplomatát kiutasított. Moszkva hasonló diplomáciai lépésekkel válaszolt.

A Wiltshire megyei rendőrség szerdai tájékoztatása szerint a hétvégén Amesburyben megbetegedett két embert is Salisbury kórházában kezelik. A rendőrség hangsúlyozta: nem egyértelmű, hogy történt-e bűncselekmény. A közlemény szerint a lakosság megerősített rendőri jelenlétre számíthat Amesburyben és Salisburyben.

A rendőrség szerint Salisbury kórháza a szokásos körülményeknek megfelelő módon nyitva van, és azt tanácsolja a pácienseknek, hogy ha egyéb tájékoztatást nem kapnak, jelenjenek meg a vizsgálatokon a számukra kijelölt időpontokban.

Az angliai közegészségügyi szolgálat – Public Health England (PHE) – szóvivője szerdán közölte: a szolgálat nem hiszi, hogy az ügy szélesebb lakossági körre kiterjedő jelentős egészségi kockázatot jelentene. A szóvivő hozzátette, hogy a PHE folyamatosan értékeli a helyzetet a beérkező információk alapján.