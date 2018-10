A nyugdíjasokat és a családokat is segítik a jövő évi adóváltozások

A magyar állam a maga eszközei­vel és nem a bevándorlók beengedésével akar úrrá lenni a munkaerőpiaci és a demográfiai nehézségeken. Ez a felfogás érhető tetten a jövő évi adóváltozásokon is – közölte Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár.

A politikus a Magyar Idők szombati számában megjelent cikkben elmondta, jövőre több tízmilliárdos köztehercsökkentés jön. Az új, kedvező szabályok a nyugdíjasok elhelyezkedését, a családok anyagi boldogulását, a kisvállalkozások fejlődését és a kutatók itthon tartását egyaránt segíthetik.

Az új passzusok egy részéről már korábban határozott az Országgyűlés, a többi paragrafust pedig az az őszi törvényjavaslat tartalmazza, amelyet a múlt hét végén nyújtott be a kormány a képviselőházhoz. A már megszavazott, valamint a tervbe vett adóváltoztatások pontosan illeszkednek az elmúlt évek adócsökkentő, munkahelyteremtő, családtámogató politikájához – fogalmazott az államtitkár, majd megemlítette: míg egyes országok külső segítséggel próbálják megoldani a demográfiai nehéz­ségeket és a munkaerőpiac gondjait, addig a kormány abban hisz, hogy a magyar családok és a magyar vállalkozások számára kell egyre jobb lehetőségeket teremteni.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Izer Norbert ismertetése szerint

jövőre újabb ötezer forinttal nő a kétgyermekes szülőket megillető családi adókedvezmény, így az érintettek 2019-ben már gyermekenként húszezer, összesen havi negyvenezer forinttal csökkenthetik személyi jövedelemadójukat, esetleg a járulékukat. Szintén döntés született már az UHT és az ESL tej forgalmi adójának csökkentéséről, a tejekre jövőre csupán öt százalék áfát számolnak fel.

A cégeknek jövőre már sem szociális hozzájárulási adót, sem szakképzési hozzájárulást nem kell fizetniük, ha nyugdíjas munkavállalót alkalmaznak. Az öregségi nyugdíj mellett dolgozók munkavégzése kapcsán így csupán egyetlen közterhet, a 15 százalékos személyi jövedelemadót kell leróniuk – mondta Izer Norbert.

A honi vállalkozások helyzetét egy másik tervbe vett rendelkezés is javíthatja. Az őszi adójavaslat szerint a jelenlegi nyolcmillióról jövőre tizenkétmillió forintra nőne a legkisebb vállalkozások áfamentessége. Az érintettek komoly előnyökre tehetnek ezzel szert: egyrészt sokkal egyszerűbb lesz az adózásuk, másfelől pénzt is spórolhatnak – mondta Izer Norbert. A legkisebb gazdasági szereplőknek ugyanis nem kellene áfát felszámítaniuk és fizet­niük, rá­adásul áfabevallást sem kellene benyújta­niuk, miközben az érintettek összesen 10 milliárd forintnyi megtakarításon osztozhatnának. Annak pedig a tanult, kreatív szakemberek itthon tartásában lehet lényeges szerepe, hogy jövőre megemelkedhet és szélesebb kör számára is elérhetővé válhat az az adókedvezmény, amelyet a kutatással, fejlesztéssel foglalkozó munkavállalók után érvényesíthetnek a vállalkozások.

Izer Norbert szerint hosszú ideje olyan adórendszer épül, amely világos, egyszerű és alacsony terheket ismer, emiatt pedig az Európai Unió­ban is versenyképes. Mindez elengedhetetlen a lakosság életszínvonalának emelkedéséhez – olvasható a Magyar Időkben.

Borítókép: Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium államtitkára az Országgyűlés plenáris ülésén 2018. június 26-án

MTI Fotó: Szigetváry Zsolt