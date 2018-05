Izrael Hamász kommandósok elleni tengeri akadály építésébe kezdett

A világon egyedülálló, katonai támadástól védő tengeri gát építését a tervek szerint már az év végéig befejezik Izrael legdélebbi tengerparti strandjától, a Zikim strandtól délre, a gázai tengerparti sávtól északra eső tengerszakaszon.

Izrael a Gázai övezetet uraló radikális iszlamista Hamász szervezet tengeri kommandójától védő akadály építésébe kezdett az övezet és Izrael tengerpartjának határán – jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, az ynet vasárnap.

A védelmi minisztérium a gát építéséhez több tucat tonnányi követ szállított az érintett tengerpartra nehéz gépjárművekkel. A gát a Zikim és a gázai tengerpart között már régebben megépített hullámtörő tetejére kerül, és úgy tervezték, hogy lehetetlenné tegyen minden behatolási kísérletet Izraelbe a tenger felől.

A gát a víz alatt és fölött is elzárja az átjutást, és kiegészítéseként szögesdrót kerítéseket építenek mellé a tengerfenéktől a vízszint fölötti magasságokig.

A tengeri zárórendszer építését azután határozták el, hogy a Hamász tengeri kommandója 2014-ben, az Erős szikla hadművelet idején sikeresen bejutott az ország területére a Földközi-tenger ezen déli partszakasza felől.

Azóta víz alatti érzékelőket helyeztek el ezen a határszakaszon, amely jelzi a hadsereg számára, ha búvárok vagy úszók haladnak át a határvonalon.

A Gázai övezet szárazföldi mezsgyéjén is gőzerővel folynak az izraeli építkezések. Ott szenzorokkal felszerelt, mélyen a föld alatt húzódó betonkerítést alakítanak ki, amely megakadályozza a Hamász támadó alagútjainak hatolását Izraelbe.

Az Erős szikla hadműveletben több alkalommal is meglepték az izraeli katonákat a föld alatt létrehozott betonjáratokból előbukkanó hamászos fegyveresek. Azóta jelentős nyomást gyakoroltak a kormányra a környező civil települések is, mert miután a palesztinok több alagút kijáratát az izraeli falvakba tették, azt követelték az arrafelé élők, hogy a kormány alakítson ki védelmet az őket is fenyegető járatok ellen.