Izraeli rakétákat és robotrepülőket rendszeresíthet a honvédség

Izraeli irányított páncéltörő rakétákat, illetve drónokat vásárolhat Magyarország – derült ki abból az interjúból, amit a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos adott múlt héten egy izraeli napilapnak. Maróth Gáspár megerősítette, hogy a korábbi fegyverzeti beszerzésekhez hasonlóan most is gazdasági, technológiai együttműködésben gondolkodnak.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

„Vizsgáljuk például a tankok elleni Spike rakéták megvételét a Rafaeltől, harci járművekben vagy akár helikopterekben való felhasználásra. Az Elbit kapcsán a Hermes pilóta nélküli repülőgépét vizsgáljuk” – nyilatkozta Maróth Gáspár a Jediót Ahronótnak adott, pénteken megjelent interjúban.

A védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos az izraeli lapnak megerősítette: kapcsolatban állnak mind a Rafaellel, mind az Elbittel, és felmérik az együttműködésben rejlő gazdasági lehetőségeket is, mint például korábban Lengyelország, amelynek esetében engedélyezték a Spike irányított páncéltörő rakéta helyi gyártását – írja a Magyar Nemzet. Mint azt a lap korábban megírta, az Airbustól vásárolt húsz darab H145M könnyű, többcélú katonai helikopter a cég HForce fegyverrendszerének legmagasabb szintű kiépítési lehetőségével készült el, ezekre integrálható az izraeli Spike páncéltörő rakéta is. A németországi gyárban készült felvételeken a tesztgépeken oldalanként négy-négy darab irányított páncéltörő rakétaindító tubus látható.

Szintén indíthat majd a jövőben akár Spike páncéltörő rakétákat a Zalaegerszegen, német–magyar közös gyártásban készülő Lynx gyalogsági harcjármű is. A páncélos tornyában a gépágyú és a géppuska mellett rakétaindítók is helyet kapnak.

Maróth Gáspár az izraeli lapnak adott interjúban a múlt év végén megrendelt, az izraeli Elta cég által kifejlesztett MMR légvédelmi és tüzérségi radarok beszerzéséről is beszélt.

A magyar védelmi ipar és a biztonsági erők modernizációjáért felelős hatóság elnöke azt mondta: Magyarország korábban már vett fegyverrendszereket Izraeltől, de most először vásárolt légvédelmi rendszert, amely a híres Vaskupola rendszer egyik alkotóeleme, amelynek beszerzésében a Rheinmetall kanadai leányvállalata is részt vesz. A kormánybiztos a csúcstechnológiájú radarok jelentette műszaki kihívások megoldásáról, a NATO légvédelmi rendszeréhez illesztéséről is beszélt.

„Tizenöt évvel ezelőtt szereztünk be először nyugati cégtől radarrendszereket, és sokáig tartott, míg sikerült integrálnunk a meglévő rendszereinkbe.

Ezúttal olyan céget kértünk fel a szerepvállalásra, amely már megfelelő tapasztalattal rendelkezik az MMR radarrendszernek a NATO rendszereibe való integrálásával kapcsolatban”

– mondta Maróth Gáspár.

A kormánybiztos megjegyezte: az első radarrendszereket 2023-ban szállítják a Magyar Honvédségnek, amelyek egy évvel később lesznek készek műveleti felhasználásra, a beszerzések 2027-ben fejeződnek be. Elhangzott az is, hogy 2025-től a radarrendszerekbe magyar cégek által gyártott alkatrészeket szerelnek be. Az ügylet magában foglalja a kapcsolatok megerősödését magyar vállalatokkal, valamint a biztonság területén működő startupokkal való munkát is, több száz új munkahelyet teremtve.

A Spike páncéltörő rakétacsaládjához több, különböző hatótávolságú és robbanófejű fegyver tartozik. A család legkisebb tagja 50 és 1500 méter távolságra indítható, a legnagyobb változat akár 25 kilométerre lévő célpontokat is képes leküzdeni. A Hermes név egy robotrepülőgép-családot takar. A különböző méretű drónok felderítésre, célkijelölésre, elektronikai felderítésre alkalmasak bármely napszakban.