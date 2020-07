Járókelőket köpködött a koronavírusos hajléktalan

Letartóztattak egy hajléktalan férfit, aki azt állította, hogy koronavírussal fertőzött és a nyílt utcán köpködött, nem kímélve a gyanútlan járókelőket.

A járókelők hívták ki a rendőrséget a belgiumi Mons városában, miután egy, a település főterén lévő Théâtre Royal lépcsőin tartózkodó hajléktalan férfi nyilvánosan köpködött, nem kímélve az arra sétáló embereket sem, ráadásul azt állította, hogy koronavírusos – írja a V4NA hírügynökség.

Christian Henry, az államügyészi hivatal szóvivője a sajtónak elmondta, hogy a férfi már pár nappal azelőtt is köpködött, akkor őrizetbe is vették, de elengedték, ám most újra a járókelőkre támadt, ezért ezúttal súlyosabb büntetésre számíthat.

A kiérkező rendőrök azonnal letartóztatták a hajléktalant, akinél egy kórházi leletet is találtak, amely igazolta, hogy valóban fertőzött. Azonnal bíróság elé állították, a vád ellene fenyegetés és mérgezési kísérlet.

A hatóságok most megpróbálják megtalálni a hajléktalan társait is, ugyanis a vírusos férfi nem volt egyedül, ráadásul egy üvegből ivott a társaival, akik lehet, hogy szintén megfertőződtek, de mivel feltehetően szintén hajléktalanokról van szó, Christian Henry szerint nehéz lesz a nyomukra bukkanni.

Le sans-abri, contaminé par le coronavirus et qui crachait en public á Mons, a été placé sous mandat darrêt https://t.co/ncqub3kDVL — RTL info (@rtlinfo) July 26, 2020



Belgiumban a járvány kitörése óta egyre gyakrabban köpködtek nyilvános helyeken, nemegyszer rendőrökre támadtak ilyen módon.

Egy márciusban hozott rendelet alapján a fertőzésveszély miatt a nyilvános helyen történő köpködésért Brüsszelben akár 50 eurós büntetés is kiszabható.