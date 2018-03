Jobbról-balról támadják a Jobbik őszödi beszédjét

Vonáék átverték a szavazóikat.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony pártfogásával épült a mecset

Nem csak a Jobbik táborában keltett felháborodást Mirkóczki Ádám keddi nyilatkozata, amelyet radikális körökben már a párt őszödi beszédének neveznek – állapítja meg a Magyar Idők cikke.

Miután

a Jobbik szóvivője gyakorlatilag megtagadta a párt 2010 előtti korszakát, és azt állította, hogy valójában soha senki nem az volt, mint akinek a radikális korszakban látszott,

csütörtökön Karácsony Gergely az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje kemény támadást intézett Vona Gáborék ellen.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Magyar Narancs hasábjain úgy fogalmazott:

„A Jobbikban továbbra is vannak nácik, csak most nem aktívak, mert megtiltották nekik a nácizmus hangoztatását.”

Karácsony szerint a Jobbik Simicska Lajos oligarcha lopott pénzén kampányol, többek között azt akarják elhitetni, hogy nem rasszista párt.

Szerinte Simicska tiltotta meg a szélsőjobboldali nézeteik hangoztatását annak érdekében, hogy a csicskapártot szalonképesnek tüntessék fel a balliberális „elit” körében. Ennek tudható be Vona pálfordulása is, amit a liberális fellegvárban, a Spinoza Házban tett látogatása is jelez – fejtette ki a miniszterelnök-jelölt.

Mirkóczki keddi, a Zugló TV-nek adott interjúját Gaudi-Nagy Tamás egykori jobbikos képviselő a Magyar Időkben megszólalva elsőként nevezte a párt őszödi beszédének, és azt is kijelentette, hogy ezzel szembeköpték a korábbi radikális szimpatizánsokat. Ugyanakkor nem csak ez a nyilatkozat borzolja a kedélyeket a nemzeti radikális táborban.

Mirkóczki az említett interjúban arról is beszélt, hogy Alföldi Róbert rendező „nemhogy belefér, hanem egyenesen feltétele egy normális országnak”.

Ezzel szemben a párt 2010-ben még tüntetést is szervezett Alföldi ellen. A Mandiner.hu csütörtökön egy olyan hangfelvételt mutatott be, amelyen a párt országgyűlési képviselői a homoszexualitására utalva gúnyt űznek a színész-rendező nevéből.

A Szent Korona Rádió Sin City című műsorának 2010-es és 2011-es adásaiban Magvasi Ad­rián, a Jobbik XIII. kerületi országgyűlési képviselőjelöltje „Robertina”, Balasi András, a Jobbik V. kerületi képviselője „Farföldi” néven emlegette őt. A beszélgetésben Szilágyi György, a párt országgyűlési képviselője úgy fogalmaz: „az a szégyen fennáll, hogy ő a Nemzeti igazgatója”.

Egy másik adásban Apáti István, a Jobbik parlamenti képviselője azt mondta Alföldiről:

„Ha kicsit drasztikusabban és talán plasztikusabban akarnék fogalmazni, akkor azt is mondhatnám, hogy különösen a kultúra, a külügy és az oktatás területén tombol a liberális dögvész, ami itt jóvátehetetlen károkat okoz.”

Talán a fentiek miatt sem kizárt, hogy a cserben hagyott jobbikosok eleget tesznek a Vona Gábor által 2009-ben megfogalmazottaknak, miszerint ha a Jobbik visszaél szavazói bizalmával, ő azt várja a jobbikosoktól, hogy tüntessenek, s kérjék őt számon.

A pártelnök korábbi szavaira mozgolódás kezdődött a nemzeti radikálisok között, akik nem tartják kizárnak, hogy a párt budapesti kampányzáróján szembesítik korábbi szavaival Vona Gábort.

Míg az elnök annak idején számonkérést várt el a tagoktól, 2010 márciusában egy gyulai találkozón Toroczkai László, a Jobbik egyik alelnöke számonkérést ígért.

– Összecsengő igény az ország minden pontján, hogy a Jobbik csapjon az asztalra, senkivel ne paktáljon le, ne feküdjön le senki akaratának júdáspénzért. Ez a nemzet nem viselné el, ha még egy politikai párt hazudna.

A nemzeti oldal kiáll, összefog, támogatja a Jobbikot, viszont amint bebizonyosodik, hogy a párt valamelyik képviselője nem tartja be az ígéretét, keze-lába el lesz törve.

A Jobbik képviselői is el lesznek számoltatva – fogalmazott akkor Toroczkai, aki azóta is többször hangsúlyozta: számára elképzelhetetlen, hogy a Jobbik összeszűrje a levet bármely baloldali párttal, inkább lemondana alelnöki posztjáról.

Korábban lapunknak úgy nyilatkozott, hogy bármikor hajlandó lenne az úgynevezett pártpolitikai pályafutását befejezni a Jobbikban, ha azt látná, hogy a pártérdek sérti a nemzeti érdeket.