Jogsértő módon kötne szerződést a DK-s alpolgármester

Józsefváros után Újbuda baloldali vezetése is fel akarja bontani a közétkeztetésről szóló megállapodását. A városrészben ugyanaz a cég biztosítja a szolgáltatást, amelyik Pikó András kerületében is tevékenykedett. László Imre polgármester szerint a vállalat nem megfelelő minőségű és mennyiségű ételt szállít, Újbuda DK-s alpolgármestere közben pedig állítólag már meg is állapodott az új szolgáltatóval. Amennyiben szerződést bont az önkormányzat, komoly kártérítési per elé kell, hogy nézzen, és több ezer ember étkeztetését sodorja veszélybe.

Ezt ne hagyja ki! Történetek, érdekességek, hírek és aktuális programok a Balatonról itt: likebalaton.hu. Nagyrészt a Klassz Menza Kft. újbudai főzőkonyháján készítik azokat az ételeket, amelyeket a kerületi iskolák, óvodák és szociális intézmények menzáján szolgálnak fel. A cég közel 150 millió forintért szerelte fel megfelelő eszközökkel a konyhát, Újbuda Gyurcsány-párti vezetése most mégis egyoldalúan akar szerződést bontani velük – tájékoztatott a Hír TV. A városvezetés arra hivatkozva állna el a kontraktustól, hogy a koronavírus-járvány alatt a cég szerintük nem teljesítette a megállapodásban foglaltakat. A Hír TV-nek azonban birtokába került egy levél, amely ennek az ellenkezőjét bizonyítja. Ebben a cég ügyvezetője azt írja: a Klassz Menza a szolgáltatást a járvány ideje alatt is folyamatosan teljesítette, az önkormányzat pedig megrendelte és ki is fizette azt. Levelében az ügyvezető súlyos jogi és anyagi szankciókat helyezett kilátásba: ha felmondják a szerződést, a cég közel 8 milliárd forint kártérítést követelne az önkormányzaton. A kerület Gyurcsány-párti polgármestere szintén levélben reagált az ügyvezető állításaira. László Imre azt írta: a cég nem megfelelő minőségű és mennyiségű ételt szállított. Az újbudai eset kísértetiesen hasonlít a VIII. kerületi közétkeztetési botrányhoz, ott ugyanis korábban szintén ez a cég szolgáltatott, Pikó András azonban szerződést bontott velük és egy olyan külföldi vállalatot bízott meg, amelyiknek a konyháján a Nébih romlott élelmiszert talált. Az ügyben már vizsgálódik a Közbeszerzési Döntőbíróság és Kormányhivatal is. Szabó László, a kerület fideszes önkormányzati képviselője a Hír Tv Híradójának elmondta: büntetőjogi kérdések is felmerülhetnek az ügyben. Bakai-Nagy Zita, Újbuda szintén DK-s alpolgármestere ugyanis a képviselő szerint már meg is egyezett a Klassz Menza utódjával, miközben a jelenlegi szerződés még érvényben van és közbeszerzési eljárást sem írtak ki. A Hír Tv munkatársai az Újbudai Önkormányzatot is keresték az ügyben, de adásukig nem kaptak választ.

Dosszié Ország-világ Meghalt Charles Webb, a Diploma előtt írója A kormány minden lehetőséget megad a határon túli magyaroknak Bekérették a török nagykövetet a bécsi zavargások miatt (videó) További cikkek a dossziéban