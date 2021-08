Karácsony magára hagyta Budapestet

Budapest elképesztő mértékben romló közállapotai is azt mutatják, hogy a baloldali városvezetés nem a szakmai feladataival foglalkozik, hanem tagjai a 2022-es választásra fókuszálják az energiáikat. Wintermantel Zsolt, a BKK Fidesz által delegált igazgatósági tagja a Mediaworks Hírcentrumának arról beszélt, hogy Karácsony Gergelyék számos olyan fejlesztést vagy fenntartói munkát sem végeznek el, amelyekhez rendelkezésre állnak a források. Sok esetben pedig az alapvető együttműködési hajlandóság sincs meg a baloldali miniszterelnök-jelöltek közül messze nem a legnépszerűbb főpolgármesterben és szövetségeseiben.

Az utóbbi időben egyre gyakrabban kerülnek címlapra a Budapest szlömösödéséről szóló cikkek a magyar sajtóban. A meredeken romló közbiztonság, a köztisztasági és hajléktalanhelyzet, a fővárosiak rossz biztonságérzete is azt mutatja, hogy a Karácsony Gergely-féle városvezetés – és általában a baloldal – nem gondos gazdaként tekint a fővárosra. A főpolgármester és szövetségesei kerékkötői a kormánnyal és a jobboldali vezetésű kerületekkel folytatott együttműködésnek, de még komoly belső viszályok is feszítik, ami további energiákat von el a városvezetői kötelességeiktől – írja a Magyar Nemzet.

Felborított összhang

– Az emberek nem azért választották meg főpolgármesternek Karácsony Gergelyt, hogy a miniszterelnök-jelölti ambícióit dédelgesse, hanem hogy a fővárost működtesse és fejlessze – jelentette ki Wintermantel Zsolt, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) Fidesz által delegált igazgatósági tagja a Mediaworks Hírcentrumának.

Újpest egykori polgármestere elmondta: már nyoma sincs annak a hatékony, zökkenőmentes együttműködésnek, amely a kerülete és a Tarlós István által vezetett főváros között volt tapasztalható.

– Ezen együttműködés számos példájának egyike, amikor a főváros saját költségvetésében célzott állami támogatásból finanszírozta a 3-as metró meghosszabbításának szabályozási terv szintű előkészítését, melyet Újpest Önkormányzata és a BKK el is készített. A főváros saját büdzséből indította meg a metróvonal meghosszabbításának konkrét kiviteli tervezését, ami mára majdnem készen van, de Karácsonyék valószínűleg a fiókba teszik – fejtette ki Wintermantel Zsolt.

Szavai szerint csak Újpesten több hasonló olyan eset sorolható fel, amikor a baloldali főpolgármester felrúgta a Budapest javát szolgáló kooperációt, ami Tarlós alatt még kifogástalanul működött a főváros és a kerületek között.

– A korábbi fővárosi vezetéssel egy nagyobb fejlesztési csomagról kötött megállapodás része volt, és meg is valósult a Görgey utca és a Tél utca teljes megújítása, s az idén el kellett volna készülnie az István út és a Pozsonyi út felújításának is. A nagy volumenű projekt terveiben benne volt a villamospálya rekonstrukciója, az útburkolat teljes cseréje és jelentős zöldítés is, de ez Karácsony Gergely javaslatára – amit Déri Tibor, a jelenlegi, momentumos újpesti polgármester is megszavazott – évekre elhalasztották a program kivitelezését – mondta Wintermantel. Hozzátette: azt a szakma által egyébként sokat dicsért programot is porosodni hagyják Karácsonyék, amelyet Újpest saját költségvetésből készített el az Árpád út humanizációjáról.

Nem a pénzen múlik

A fideszes politikus arra is rámutatott, hogy Karácsonyék nemtörődömsége nem magyarázható forráshiánnyal. – A pénz rendelkezésre áll a fejlesztésekre a fővárosban és számos baloldali vezetésű kerületben. Például az újpesti önkormányzat a jelenlegi városvezetés által elkészített zárszámadás alapján hárommilliárd forint többlettel zárta a tavalyi évet – fogalmazott az egykori polgármester. Szavai szerint láthatóan a szándék sincs meg Karácsonyban arra, hogy a fővárost fejlessze, hiszen szinte minden megnyilvánulása azt mutatja, hogy már javában a 2022-es választásra készül.

– Karácsony szövetségesei is a politikai céljaikra használják az önkormányzati pozícióikat. Például az Újpesti Napló, amelyre több száz millió forintot költ el a jelenlegi városvezetés, mára a baloldal egyik szócsöve lett.

Elképesztő, hogy egy önkormányzati újságban saját rovata legyen a helyi országgyűlési képviselőnek – hívta fel figyelmet Wintermantel Zsolt.

Viszályok a baloldalon

A BKK igazgatóságában helyet foglaló politikus azt is precedens nélkülinek nevezte, hogy még a fővárosi cégek hatékonyságára is rányomja a bélyegét a szivárványkoalíción belüli széthúzás. – A korábbinál jóval gyengébb az együttműködés például a BKV és a BKK között, ami mögött az áll, hogy előbbi az MSZP, utóbbi pedig a DK érdekkörébe tartozik.

– A kifelé politikai együttműködést mutató, de belül torzsalkodó hatalmi erők viszályában elveszik a hatékony munka, s ez is a városvezető felelőssége

– húzta alá.

Wintermantel arra is kitért: ahogy a főváros számos részén, Újpesten is gazdátlannak érzik a várost a helyiek. Ez annak fényében nem csoda – folytatta –, hogy olyan meredeken romlik a köztisztaság mellett például a hajléktalanhelyzet, hogy gyakorlatilag néhány hónap alatt újból életvitelszerűen kitelepültek az utcákra és az aluljárókba a fedél nélküliek. – Karácsonyék tehetetlenségét és alkalmatlanságát mutatja az is, hogy a főváros egyes helyein gépkarabélyosoknak kell jelen lenniük a romló közbiztonság miatt – jegyezte meg a fővárosi képviselő.

Mint a Magyar Nemzet és az Index is beszámolt róla, egyre hosszabb azoknak a pontoknak a listája Budapesten, ahol számos helyi lakos már fényes nappal sem mer biztonsággal közlekedni.

Az Örs vezér terén, a Blaha Lujza téren, a Kelenföldi és a Nyugati pályaudvaron, valamint a környékükön randalírozó galerik, a járókelőket félelemben tartó agresszív kéregetők, valamint az állandóvá vált húgyszag és kosz vált az utóbbi időben Budapest egyik legmarkánsabb ismertetőjegyévé.

Borítóképünkön Karácsony Gergely