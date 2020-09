Kásler: van elég intenzív terápiás ágy, van elég szakszemélyzet (videó)

Rendszerszerűen kidolgozták, hogyan nyitják meg egymás után, lépcsőzetesen az ellátóhelyeket, hogy a kapacitások határáig használják ki az egyes kórházakat – mondta a miniszter.

„Egymás után, lépcsőzetesen nyitjuk ki az ellátóhelyeket, hogy még a lehetőségét is kizárjuk annak, hogy esetleg több kórházban is elinduljon a fertőzés” – mondja Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere az Életközelben legújabb adásában. A minisztérium hivatalos Facebook-oldalán látható videóban a tárcavezető megerősíti, hogy a kórházi ellátás tárgyi és személyi feltételei is biztosítottak. A miniszter beszél az egészségügy átfogó szervezeti átalakításáról, és a népbetegségek elleni küzdelem aktuális helyzetéről is, kitérve a HPV-elleni oltás fiúkra való kiterjesztésére is.

„Teljesen egyértelműen tudom mondani: van elég kórházi ágy, van elég intenzív terápiás ágy, van elég szakszemélyzet. Rendszerszerűen kidolgoztuk, hogyan nyitjuk meg egymás után, lépcsőzetesen az ellátóhelyeket, hogy a kapacitások határáig használjuk ki az egyes kórházakat. Így a többi kórházat tehermentesítjük és kizárjuk azt a lehetőséget, hogy egyszerre esetleg több kórházban is elinduljon a kórházi fertőzés” – mondja a miniszter. „Olyannyira előkészítettük a kórházi kapacitásokat, hogy ezzel kapcsolatban a legelső körlevél minden magyar kórház főigazgatójának szeptember másodikán ment ki. Azóta folyamatos a tájékoztatás. Élő a kapcsolat a kórházakkal. Mindig, mindenki, mindent időben megtud.”

Az egészségügy szerkezeti átalakulásával kapcsolatban kifejti: „Pontosan a világjárvány mutatott rá a magyar egészségügy erősségeire, de megjelölte a hiányosságokat is.”

A magyar egészségügy egész szemléletét a megelőzés felé szeretnénk tolni, hiszen a magyar emberek számára a legnagyobb nyereség az, ha a betegség minél később alakul ki vagy egyáltalán ki sem alakul. A feladatok sorában következik a betegségek ellátása az alapellátástól a megyei kórházakig, illetve a népbetegségek gyógyítása, melyeket a legpusztítóbb betegségeknek tart a miniszter.

A magyar onkológiai struktúra Európában a legelsők között, nagyon szervezett állapotban van, ami Európa számára bizonyos értelemben minta.

A keringési betegségek esetében a struktúra kialakítása a végéhez közeledik. A mozgásszervi betegségek kezelésének a tradíciói jelentősek. A mentálhigiénés ellátásban rendkívül káros volt az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet felszámolása – hangsúlyozza a miniszter. Egy európai hírű intézetről volt szó. Újraépítése megkezdődött, és építjük a gyermekgyógyászati országos rendszert is.

Kásler Miklós eloszlatja azt a tévhitet is, hogy a HPV csak a lányoknak, nőknek okozhat súlyos betegséget. A HPV nem csak a méhnyakrák előidézője, hanem a férfiaknál szájüreg-, garat- és gégerákot is okozhat. „A HPV kiiktatása az életünkből csakúgy lehetséges, ha nem csak az egyik nemet, hanem a másik nemet is vakcináljuk.” Ezért ősztől már nemcsak a lányok, hanem önkéntes alapon és ingyenesen 12 éves fiúk is megkaphatják a HPV elleni oltást.