Két korszerű hajóval bővült a vízimentők flottája

Fecskét és Kócsagot, a két új mentőhajót a Balatonfüredi Yacht Clubban tartott ünnepségen vette birtokba a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata. A hajók elnevezése üzenetértékű, hiszen mindkét védett madár hozzátartozik a balatoni tájhoz – hangzott el az átadón.

Fecskét és Kócsagot kifejezetten mentési célokra alakították ki. A 200 lóerős motorral felszerelt, 7 méter hosszú hajók könnyen irányíthatók, és bármilyen időjárási körülmények között bevethetők. Tágas fedélzetüknek köszönhetően 6-8 személy kimentésére is alkalmasak. A 2 hajó tökéletesen illik a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának sürgősségi betegellátó- és mentőflottájába.

A vízimentők szervezete a két speciális, újszerű mentőhajó megvásárlásához 4 millió forintot kapott lakossági adakozásból, 12 millió forintot pedig a balatoni és a magyarországi turizmus legnagyobb szereplője, az Opus Global Nyrt. és az érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels Zrt. ajánlott fel.

„Amikor a Magyarországi Vízimentők Szakszolgálata meghirdette a gyűjtést, tudtuk, hogy a felhívás nekünk is szól. Nekünk is van tennivalónk azért, hogy a vízimentők a jövőben is azt tehessék, amire vállalkoztak. Felelősen gondolkodó tőkepiaci szereplőként és turisztikai szolgáltatóként nem volt kérdés, hogy kipótoljuk a hiányzó összeget. Hiszen az ilyen példaértékű kezdeményezések felkarolása az üzleti világ felelőssége”