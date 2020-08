Kettétört egy indiai utasszállító repülőgép leszállás közben (videó)

A fedélzeten 191 ember tartózkodott, a balesetet vélhetően a monszun miatti heves eső okozta. A gép lecsúszott, majd kettétört. Radzsív Dzsain, a polgári repülésért felelős indiai minisztérium szóvivője szerint a Boeing 737-es típusú utasszállítón nem keletkezett tűz. Más részleteket egyelőre nem tudott közölni.

Indiai hírforrások szerint az utasokat kimenekítették a fedélzetről, de többen megsérültek, őket kórházba szállították. Az ANSA olasz hírügynökség helyi hírforrásokra hivatkozva azt írta, legalább ketten meghaltak, köztük a pilóta is, negyvenen pedig megsérültek.

Prayers for the 191 passengers on board … Calicut 🙏

#AirIndiaExpress #airindia pic.twitter.com/Rq2Jqjeek2

