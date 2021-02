Kiborult az MSZP Hadházy Ákos momentumos jelölése miatt

Nagy port vert fel a baloldalon belül, hogy a Momentum Hadházy Ákost indítja Zuglóban az idei előválasztáson. Az egykori LMP-s társelnök a körzet jelenlegi parlamenti képviselőjét bírálta, s Tóth Csaba is keményen visszaszólt Hadházynak. A csörtébe beszállt egy másik MSZP-s honatya, Harangozó Tamás is. A szivárványkoalícióban nem ez az első belső konfliktus az elmúlt időszakban.

Újabb konfliktusok pattantak ki a Gyurcsány Ferenc vezette szivárványkoalíción belül. Alig egy héttel azután, hogy Fekete-Győr András Momentum-elnök, valamint Ujhelyi István, az MSZP európai parlamenti képviselője az újranyitás kérdésében feszült egymásnak, most újabb szocialista politikusok szóltak be élesen a Momentum zuglói jelöltjének. Az újabb belső pengeváltás azt követően indult be, hogy az olimpiaellenes párt nemrégiben bejelentette: Hadházy Ákos független honatyát indítja Zuglóban a 2022-es országgyűlési képviselő-választást megelőző előválasztáson – írja a Magyar Nemzet.

Harangozó Tamás, az MSZP ország­gyűlési képviselője a hírre reagálva az ATV Egyenes beszéd című műsorában

érthetetlennek nevezte, hogy Hadházyt Zuglóban indítják, ahol a szocialista párt jól szervezett háttérrel nyerte meg a körzetet. Az LMP egykori társelnöke azzal szúrt vissza, hogy – szintén az ATV-ben – bírálta az MSZP-s Tóth Csabát, aki egyébként több ciklus óta a XIV. kerület parlamenti képviselője.

Hadházy egyebek mellett nem megfelelő jelöltnek nevezte Tóthot, aki szerinte „túlzottan csendben van” azokban az ügyekben, amelyeket a baloldali sajtó tárt fel a kormánypártok kontójára. „A zuglóiak jobban tudják, hogy miről van szó” – jegyezte meg sokatmondóan.

A szocialisták helyi erős embereként és oligarchaként is emlegetett Tóth Csaba Fiala János ­Keljfeljancsi című műsorában meglehetően hevesen reagált a momentumos jelölt kijelentései­re. Szerinte „Hadházy úgy váltogatja a pártokat, mint más az alsógatyáját”, rá­adásul úgy vélte, hogy a független képviselő személyében olyan ember kiabál rá „kígyót-békát, akinek az ország a Fidesz kétharmados többségét köszönheti”. Úgy vélte: azért tarthatja könnyebben elérhetőnek a Momentum Zuglót, mert ott mindig is ellenzéki vezetés volt. „Választhatták volna Felcsútot vagy bármelyik másik fideszes körzetet, de ők a könnyebb utat akarják” – mondta Tóth.

A lap a Momentum sajtóosztályát is kérdezte, hogyan értékelik a jelöltjük körül beindult pengeváltásokat. Érdemi választ nem adtak, ehelyett a kormányt bírálták, és méltatták az előválasztás intézményét, amely szerintük „visszahozza Magyarországra a szabad választás lehetőségét”. A szivárványkoalíción belüli konfliktusokat annak hangoztatásával igyekeztek kisebbíteni, hogy a fentiekben mind a hat párt egyetért. Emellett megerősítették, hogy Hadházy lesz a jelöltjük az előválasztáson, amelyen „a választóknak rendelkezésükre áll minden információ, ami alapján dönthetnek”.

A Magyar Nemzet forrásai szerint Tóth Csaba a baloldal egészén belül meglehetősen népszerűtlen, sokan távolítanák el a szocia­listák szürke eminenciását. Korábban, még Zugló polgármestereként Karácsony Gergely például arról beszélt egy nyilvánosságra került hangfelvételen: örül annak, hogy egyelőre „le van dugózva” a konfliktus Tóth Csabával, aki egyébként szavai szerint többször is megfenyegette őt és családját is. Azt is mondta, ha nem nyeri meg a főpolgármester-választást, és visszamegy Zuglóba, akkor ott „elássák”.

A Gyurcsány-koalíción belüli feszültségekkel kapcsolatban azért is árulkodó Hadházy momentumos indítása kapcsán beindult marakodás, mert a baloldali pártok prominensei leszögezték: egyetértenek abban, hogy mind a 106 egyéni választókörzetben indítanak saját jelöltet. A lap által megkérdezett elemzők ugyanakkor korábban valószínűtlennek nevezték, hogy a kisebb pártoknak lenne elegendő emberanyaga, valamint szervezeti és anyagi háttere ahhoz, hogy az összes egyéni körzetben komolyan vehető jelöltet indítsanak. Továbbá arra is rámutattak, hogy a baloldal legerősebb pártjává vált DK – élve ezzel a helyzeti előnnyel – minden bizonnyal a jelenlegi támogatottságánál jóval nagyobb szeletet kíván kihasítani a parlamenti tortából, s Gyurcsány Ferenc minden erejével azért fog lobbizni, hogy a lehető legtöbb egyéni körzetben verseny nélkül indíthassanak jelöltet az előválasztáson.