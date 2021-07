A momentumos Cseh Katalinhoz köthető cégek kaphatták a 4,5 milliárdos uniós támogatást

A magyar állami pénzekkel együtt közel 4,8 milliárd forint landolhatott náluk.

Kiderült, kire gondolhatott a Nagy pénzrablás című filmsorozat emblematikus álarca mögé bújó, a médiában csak Anonymousként emlegetett alak. Az ismeretlen személy az elmúlt napokban két videót is eljuttatott a Bennfentes.net oknyomozó portálhoz. Az elsőben arról beszélt, hogy hétfőn lebuktatja a magyar politikai élet egyik olyan szereplőjét, aki kétszínű volt, aki úgy csinált, mintha egy lenne a választók közül, de közben ide is, oda is játszott. Hétfőn ugyan a nevet nem közölte, de a második videóban kézzel fogható adatokat osztott meg a nyilvánossággal, amikor arról beszélt, hogy a szóban forgó politikus és a hozzá kapcsolható cégek az utóbbi időben több mint 4,5 milliárd forint európai uniós támogatást, valamint 300 millió forintnyi állami közbeszerzést nyertek el – emlékeztet a Magyar Nemzet összeállítása.

A videókban szereplő információkból kiindulva a Bennfentes stábja átbogarászta a nyilvános adatbázisokat, és végül arra jutott:

az érintett politikus nem lehet más, mint a Momentum egyik európai parlamenti képviselője, Cseh Katalin.

De lássuk a részleteket!

A Bennfentes.net előbb a cégadatokban mélyedt el, kikeresve az országgyűlési képviselők és az Európai Parlamentben ülő magyar politikusok egykori és jelenlegi érdekeltségeit. Ezután a pályázatokat összesítő honlapon – a palyazat.gov.hu portálon – rákerestek a szóba jöhető vállalkozásokra, így bukkantak rá a Pannónia Nyomda Kft.-re. A társaság jelenleg egy bizonyos Halász Gábor ügyvezetése alatt áll, azonban 2013-tól 2018-ig az azóta a Momentum színeiben politizáló Cseh Katalin vezette a társaságot.

A céges iratok szerint a kft.-t 2010-ben alapította Cseh Tibor, a momentumos politikus édesapja, majd 2013-ban adta át az ügyvezetést lányának, aki egészen 2018 januárjáig volt a cég feje.

Ebben az időszakban indulhattak azon az európai uniós pályázaton is, ahol több mint 68 millió forint támogatást nyertek el hologramos technológia kifejlesztésére. Majd később a cég 217 millió forintot nyert úgynevezett holografikus térinformatikai leíró nyelv és digitális holografikus nyomtató kifejlesztésére.

Már ez is több mint 285 millió forint, ami nem csekély summa, különösen annak fényében, hogy

Cseh Katalin és pártja az elmúlt években azért lobbizott, hogy felfüggesszék a Magyarországnak járó európai uniós támogatásokat, arra hivatkozva: azokat a kormányzat úgyis ellopja.

A Bennfentes.net stábja tovább kutatott és megvizsgálta a céges kapcsolatokat is. Így került elő a NOVA-INN Kft., a Mondat Kft. és a Holotech Hungary Kft. – ezeket a vállalkozásokat egy időben ugyanarra a váci címre jegyezték be, ahol a Pannónia Nyomda Kft. megnyerte a csaknem 70 millió forintos támogatást. A NOVA-INN összesen 200 millió forintot nyert, a Mondat 2004 óta majdnem ötszáz milliós, a Holotech pedig 1,75 milliárd forintos európai uniós támogatáshoz jutott. Néhány cég és tétel még ezeken felül is akad. A Bennfentes.net tovább kutakodott a telephelyek kapcsán, így újabb vállalatokról derítette ki, hogy a Pannónia Nyomda Kft.-hez köthetők. Ilyen az Uniotech Kft., amely ugyanarra a sziráki címre is be van jegyezve, mint a Pannónia Nyomda Kft. – ez a cég 63 millió forintnyi uniós támogatást zsebelt be 2011 óta. De képbe került a Royal Press Hungary Kft. is, amely a korábban említett Holotech elődje volt: a két cég összesen 3,7 milliárd forinthoz jutott.

A Bennfentes.net összegzése szerint majdnem 4,8 milliárd forint uniós támogatás landolt a Cseh Katalinékhoz köthető cégeknél.

