Kisebb robbanás volt a londoni metróban

Kisebb robbanás történt kedd este az észak-londoni Southgate metróállomáson. A brit közlekedési rendőrség (BTP) közölte: nem terrorcselekményként kezeli az incidenst.

A londoni mentőszolgálat három könnyebb sérültet a helyszínen látott el, két embert kivizsgálásra kórházba szállítottak. A hatóságok szerint súlyosabb sérülés nem történt.

A Southgate állomás a brit fővárost délnyugatról észak felé átszelő Piccadilly metróvonal egyik északi megállója. A Piccadilly Line délnyugati végállomása a Heathrow repülőtér termináljait szolgálja ki, de a vonal két végpontja között 71 kilométer a távolság.

A BTP kedd esti Twitter-üzenetében hangsúlyozta: nem tartja terrorizmushoz kötődőnek az incidenst.

Nem sokkal korábban a Scotland Yard arról adott ki tájékoztatást, hogy a rendőrök egy gyanús csomagot vizsgáltak a Southgate állomáson.

Southgate Tube station is currently closed whilst officers respond to a suspicious package.

Officers are on scene alongside @metpoliceuk. Please avoid the area – we'll provide updates as soon as we can.

