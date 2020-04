Köszönetet mondott Orbán Viktornak a Zsidó Világkongresszus elnöke

Levélben mondott köszönetet Orbán Viktor miniszterelnöknek Ronald S. Lauder, a Zsidó Világkongresszus (WJC) elnöke a budapesti Mazsihisz Szeretetkórház támogatásáért és a felújításához nyújtott kormányzati segítségért; valamint azért, hogy a kormány – többek között a magyar zsidó közösséggel összefogva – bátor küzdelmet folytat a koronavírus-járvány ellen.

Ronald S. Lauder a levelében az írta: „a válság kezdete óta a világ minden tájáról híreket kapok arról, hogy a zsidó közösségek és a nemzeti kormányok miként fognak össze a halálos Covid-19 vírus elleni küzdelemben. A helyzet nem különbözik Magyarországon sem, ahol a magyar zsidó közösségeket képviselő Heisler úr beszámolt nekem az országukban tanúsított bátor küzdelemről” – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke kedden.

Hozzátette: „szeretném megköszönni, miniszterelnök úr, hogy összehangolták ezt az erőfeszítést. Imádkozom, hogy ez az egészségügyi válság mihamarabb véget érjen”.

A WJC elnöke kiemelte: a budapesti zsidó kórház egyedülálló és különleges intézmény közösségük és a világszerte élő zsidók számára egyaránt.

„Mivel az intézmény a régió egyetlen zsidó kórháza, létezése, valamint a személyzet és a betegek jóléte különösen fontos számunkra. Heisler elnök úrral együtt éppen ezért külön szeretnék köszönetet mondani az idős embereknek nyújtott támogatásáért, akik közt számos holokauszt-túlélő is van” – hívta fel a figyelmet.

Ronald S. Lauder levelében kitért rá, tisztában vannak azzal, hogy az intézmény jelentős kormányzati támogatással megvalósuló felújításon megy keresztül.

„Ebben a kihívásokkal teli időszakban is arra kérjük Miniszterelnök urat, hogy továbbra is támogassa a zsidó kórházat. Biztosíthatom Önt, hogy a Mazsihisz vezetői és munkatársai betartják a kormányzat valamennyi iránymutatását annak érdekében, hogy mindenki biztonságban legyen, és a lehető legtöbb életet megmentse. Azt kívánom, Miniszterelnök úr, hogy a továbbiakban is sikeresen lépjen fel a vírus elleni küzdelemben” – zárta levelét a Zsidó Világkongresszus elnöke.