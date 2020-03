Gulyás: eddig több mint 100 milliárd forint jutott a védekezésre (videó)

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő számolt be a legújabb döntésekről a Kormányinfón, majd az Operatív Törzs tartott sajtótájékoztatót.

Ezek voltak a jogi lehetőségek

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője arról beszélt, hogy a szerdai kormányülésen fő téma volt, hogy az Országgyűlés nem adta meg a lehetőséget a veszélyhelyzet meghosszabbítását. Az első kérdés az volt, hogy van-e lehetőség 15 nappal meghosszabbítani a veszélyhelyzetet. A veszélyhelyzetben hozott intézkedésekre csak 15 napos hatálya van a kormánynak arra, hogy érvényben tartsa az intézkedéseket. Nem volt jogi lehetőség arra, hogy ismételten meghozza a kormány a korábbi intézkedéseket – mondta Gulyás.

Az egyetemi vezetők hosszabbíthatják meg az intézmények zárvatartását

Gulyás Gergely bejelentette, hogy az egyetemek saját hatáskörben hosszabbíthatják meg az egyetemek zárva tartását. A köznevelési intézmények esetében is a fenntartónak kell elrendelnie a további zárvatartást.

Pintér Sándor rendeli majd el a schengeni határok ellenőrzését

Gulyás a határzárral kapcsolatban azt mondta, hogy a belügyminiszter saját hatáskörben intézkedik majd, és ő rendeli el a schengeni belső határok ellenőrzését.

Lassan a tömeges megbetegedés időszakába lépünk

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy az ítélkezési szünet esetében az igazságügyi minisztérium dönt majd. A védekezés kezdetén vagyunk, az elmúlt napokban ugrásszerűen nőtt a betegek száma, és a következő napokban is ez várható. Lassan a tömeges megbetegedések időszakába lépünk – tette hozzá.

Gulyás is köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak.

2500 lélegeztetőgép van Magyarországon

Gulyás Gergely szólt arról is, hogy a kormány minden olyan intézkedést korábban hozott meg, mint a szomszédos országok. Bízik benne, hogy a vírus terjedése lassabb lesz, de a fertőzések száma meg fog ugrani. Minden adott, hogy az egész folyamatot kontroll alatt tartsuk – mondta a politikus.

A védekezéshez a legfontosabb a lélegeztetőgép, ebből 2500 áll rendelkezésre Magyarországon. Mindent megteszünk, hogy ezeknek a száma minél gyorsabban növekedjen – tette hozzá.

Eddig több mint 100 milliárd forint jutott a védekezésre

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy nagyon sok céggel és országgal tárgyalnak, de erről részleteket nem kíván megosztani, csak akkor beszélnek róla, ha megérkeznek az ország területére. A védekezésre eddig több mint 100 milliárdot költöttek.

Nem kell a védekezéshez többletforrás

Gulyás Gergely elmondta, hogy a védekezéshez nem kell többletforrás. A fertőzöttek tekintetében is nagy különbségek vannak. A fertőzötteknek a 80-90 százaléka tünetmentes hordozó. Nagyon kevés olyan eset van, amikor a koronavírus az elsődleges halálok – mondta a miniszter.

Brüsszel tervei kedvezőtlenek Magyarország számára

Egy videokonferencia keretében egyeztetnek majd az uniós kormányfők, és a magyar fél azt javasolja, hogy a védőeszközöket vámmentesen lehessen behozni.

A Brüsszel által ismertetett tervek nem kedvezőek Magyarország számára, mivel már létező pályázati forrásokat nyit meg, amelynek több mint 100 százalékát lekötöttük, így a mi esetünkben a legkisebb a szabadon felhasználható összeg – ismertette a miniszter.

2021 januárjától sem emelkedhetnek a törlesztőrészletek

Gazdaságösztönző intézkedéseket akarunk hozni, és szeretnénk a gazdaság működését fenntartani – mondta a miniszter.

Éppen ezért döntöttek a teljes hiteltörlesztési moratóriumról. A törlesztőrészletek nem emelkedhetnek 2021 januárjától. Az a potenciális 3000 milliárd forint ami a családoknál marad, az a gazdaság életben tartását segíti majd. A Mátrai Erőművet megveszi az MVM – mondta a miniszter. 17 milliárd 440 millió forint volt a cégcsoport ára.

Ipari park is létesül a Mátrai Erőmű mellett

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy az erőmű a térség egyik legnagyobb munkáltatója, így a megvétele ezért is indokolt volt. Hamarosan ipari park is létesül a területen – tette hozzá.

Gulyás: Legalább a védekezésben ne akadályozzon minket az EU

Minden segítséget köszönettel veszünk az EU-tól, de azt, hogy a védekezésben akadályozzon minket, és olyan dolgokkal támadjon minket, amit más országok megtettek, az teljesen elfogadhatatlan – mondta Gulyás.

A kormány nem enged ki senkit a börtönből

Gulyás Gergely szomorúnak nevezte a Helsinki Bizottság azon javaslatát, miszerint a börtönben lévőket ki kellene engedni.

A közigazgatásban is csökken az emberi kontaktusok száma

A közigazgatásban dolgozók helyzetéről azt mondta, hogy mindent elkövetnek, hogy ott is csökkenjen az emberi kontaktusok száma. Gulyás elmondta, hogy ezért is hosszabbították meg a személyi dokumentumok érvényességét. A katonaság és a rendőrség képes megvédeni a déli határt – mondta a miniszter. Szólt arról is, hogy mostanra zavartalan lett az átengedés a humanitárius folyósokon is.

Az ország a WHO protokollját követi

Gulyás Gergely kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a WHO protokollját alkalmazza az ország a szűrések tekintetében, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lehető legtöbb tesztet szerezzék be.

Negatív teszteredmény után jött be az Országgyűlésbe B. Nagy László

Gulyás Gergely egy másik kérdésre azt mondta, hogy Rácz Róbert, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetője nem külföldre síelni, hanem a gyermekének segített egy baleset után. Most is otthon van, és folyamatosan dolgozik. B. Nagy László negatív teszteredmény után jött be az Országgyűlésbe – mondta egy másik kérdésre.

Alkotmányt kellene módosítani a képviselők otthoni szavazásához

Gulyás Gergely szerint az Országgyűlésnek rendkívüli időszakban is működnie kell, és a képviselők személyes jelenléte szükséges. Ha B. Nagy László nem ment volna el, akkor az embereknek vissza kellett volna fizetnie a hiteleinek részletét, mivel sürgősséggel sem lehetett volna tárgyalni a veszélyhelyzet meghosszabbítását. Alkotmánymódosításra van szükség, hogy a képviselők elektronikus úton szavazhassanak.

Törvénytelen volt a kijárási tilalmak elrendelése több helyi településen

Gulyás Gergely szerint nem lett volna lehetősége a kormánynak hamarabb elfogadnia a veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló törvényt, mivel ha egy héttel korábban nyújtják be, akkor sem lehetett volna hamarabb szavazni róla. Egy rendkívüli helyzet van, és nagyon nagy munka volna a törvényjavaslat előkészítése. Törvénytelen volt a kijárási tilalmak elrendelése több helyi településen- tette hozzá.

Ekkora veszteség éri hetente a magyar államot

A magyar GDP-t heti szinten 140-150 milliárd forinttal csökkenti a szórakozóhelyek bezárása – mondta Gulyás. Míg az autógyárak leállása heti szinten 80 milliárd forintos kiesést okoz. Mindenkit a közös teher-és kárviselésre kért Gulyás.

Csak Pintér Sándoron végeztek tesztet a miniszterek közül

Gulyás kérdésre válaszolva elmondta, hogy a vírus akkor a legveszélyesebb, ha valakinek van valamilyen alapbetegsége. Csak Pintér Sándor belügyminiszteren végeztek tesztet.

Tömegesen kell munkahelyeket teremteni a járvány lefutása után

Április-májusban lehet tömeges a munkahelyek elvesztése. Júliusig tarthat ebben az esetben az álláskeresési járadék – mondta a miniszter. A cél, hogy három hónap után mindenkinek munkát tudjunk adni. Ha a segélyezésre térünk át, akkor az katasztrófához vezet. Tömegesen kell munkahelyeket teremteni a járvány lefutása után –

mondta a miniszter.

Olyan programokat kell indítani, amik munkahelyeket teremtenek. A kormány persze tud más döntést is hozni, ha úgy kívánja – tette hozzá.

Gulyás szeretne valamilyen együttműködést az ellenzékkel a védekezés érdekében

Gulyás Gergely az ellenzéki kettős mércéről azt mondta, a kormány célja, hogy amennyire lehetséges összefogásra buzdítson.

Ezért ami történt, arról mindenkinek meg lehet a véleménye, de arra kell koncentrálni, hogyan lehet az ellenzékkel valamilyen összefogást létrehozni a védekezés érdekében.

Rudolf Péter kinevezését nem kritizálta Gulyás, mert arról volt korábban egyeztetés.

A kormány folyamatosan értékeli a járványügyi helyzetet

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a kormány folyamatosan értékeli a járványügyi helyzetet, és arra jut, hogy érdemes bevezetni a kijárási tilalmat, akkor azt meg is lépi.

A kormány a környező országokhoz képest hamarabb hozott korlátozó intézkedéseket. Magyarországon az elmúlt időszakban valószínűleg 10 ezres nagyságrendben szűntek meg állások. Az április minden bizonnyal még rosszabb lesz – tette hozzá.

Egyelőre lehetetlen jósolni, hogyan alakul az idei gazdasági pálya

Gulyás Gergely szerint a magyar gazdaságban nincsenek strukturális problémák. Az éllovasok voltunk Európában – tette hozzá.

Fiskális és monetáris intézkedések révén remélhetőleg csak néhány hónapos lesz az állásnélküliség ideje – tette hozzá.

Megjósolhatatlan, milyen lesz a gazdaság jövőbeli helyzete, és nagyon komoly siker lenne, ha idén lenne növekedés. Mindent megteszünk, hogy a magyar gazdaság a lehető legjobb állapotban vészelje át a mostani válságot – mondta a miniszter.

Semmilyen internetet érintő korlátozást nem tervez a kormány

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy semmilyen internetet érintő korlátozást nem terveznek. A magyar internet infrastruktúrája az egyik legjobb állapotban van, és hálózat bírja a terhelést. A kormány egyelőre nem tervezi az álláskeresési járadék meghosszabbítását, mivel a cél, hogy senki ne maradjon munka nélkül három hónapnál tovább.

Az Országgyűlés dönthet a veszélyhelyzet végéről is

A veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló törvény értelmében az Országgyűlés dönthet annak végéről. Minderre pedig nem válasz az, hogy a kormánypártnak van többsége a parlamentben.

Egyelőre nincs olyan tényező, hogy az érettségit ne lehessen megtartani

Gulyás Gergely kérdésre azt mondta, hogy az uniós intézményekben sokan gyűlölik a magyar kormányt, de most tegyék félre érzéseiket a védekezés érdekében. Felmerült az egyházi kórházak bevonása is a védekezésbe – mondta egy másik kérdésre Gulyás.

Az érettségi kapcsán azt mondta Szentkirályi Alexandra, hogy az oktatás folyik, és egyelőre nincs olyan tényező, hogy az érettségit ne lehessen megtartani.

Ekkor tetőzhet Magyarországon a járvány

Gulyás Gergely egy másik kérdésre azt mondta, hogy abban bíznak, hogy a magyar virológusok és matematikusok segítségével megjósolható lesz a járvány tetőpontja. Nagyon különböző becslések vannak. Június-júliusra várható a tetőzés a tudomány jelenlegi prognózisa szerint – mondta Gulyás.

Több hónapos munka lenne, hogy a képviselők elektronikusan szavazhassanak

Komoly garancia szükséges a képviselők elektronikus szavazásához, és több hónapos munka lenne a kialakítása – mondta egy kérdésre Gulyás. A következő másfél-két hónapra ez nem tud életbe lépni.

Véget ért a Kormányinfó, megkezdődött az Operatív Törzs sajtótájékoztatója

A legfrissebb adatok szerint 261-re nőtt a laboratóriumi azonosított koronavírus-fertőzöttek száma hazánkban, ám az elmúlt 24 órában újabb haláleset nem történt – mondta el az országos tisztifőorvos az operatív törzs ülése utáni mai sajtótájékoztatón – olvasható a Magyar Nemzet összefoglalójában.

Müller Cecília szerint az is jó hír, hogy 28 főre emelkedett a gyógyultak száma.

Hangsúlyozta, akinél gyanú merül fel – például száraz köhögést, lázat, torokfájást észlel magán –, akkor maradjon otthon és hívja fel a háziorvosát. Hozzátette, a háziorvos dönt az infektológus, illetve a járványügyi szakemberrel, hogy szükséges-e a mentőket kiküldeni mintavételezésre vagy súlyosabb tünetek esetén a kijelölt egészségügyi intézménybe szállítják.

Fontos, hogy csökkentsük az egészségügyi rendszerben a kontaktusok számát, az egészségügyi dolgozókra vigyáznunk kell és nekik is magukra – emelte ki a tisztifőorvos. A megfelelő védőfelszerelésben minimális annak a kockázata, hogy megfertőződnek – tette hozzá.

Jelnyelven is közvetítik a Kormányinfót

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a közösségi oldalán jelentette be, hogy ezentúl a Kormányinfót jelnyelven is közvetítik – számolt be az Origo.

A szóvivő megjegyezte, a kormány célja az, hogy minden magyar ember első kézből értesüljön a kormány döntéseiről – írja a portál.

A Kormányinfó jelnyelven való tolmácsolását Kósa Ádám fideszes európai parlamenti képviselő kezdeményezte, aki Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének (SINOSZ) az elnöke – idézte a lap Szentkirályi Alexandrát.