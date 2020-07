Gulyás Gergely: elmaradnak a Szent István-napi ünnepségek (nézze itt élőben!)

A zenész-táncos rendezvények esetében augusztus 15-ig nem lesz változás.

Gulyás Gergely elmondta, hogy a kormány arról döntött, az országokon belüli régiókra is lehet külön besorolási szinteket létrehozni. Egyelőre konkrét döntés nem volt arról, hogy mely ország esetében lesz többféle szabály, de az elvi lehetőség megvan – írja tudósításában az Origo.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter arról is beszélt, hogy a szabályokat továbbra is be kell tartani Magyarországon, hogy alacsony legyen a fertőzési arány. Az 500 fő feletti zenész-táncos rendezvények nem tarthatóak továbbra. Az augusztus 20-i ünnepség elmarad – tette hozzá. Nagy valószínűséggel az idei ünnepségek elmaradnak.

A zenész-táncos rendezvények esetében augusztus 15-ig nem lesz változás, de a július 29-i kormányülésen döntenek majd az augusztus 15-e utáni szabályokról – mondta Gulyás. A kormány készen áll a zeneipari szektor támogatására.

Borítókép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2020. július 9-én