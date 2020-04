Operatív Törzs: meg akart szökni a kiutasítás elől egy iráni diák, de elfogták (élő)

A koronavírus elleni védekezésért felelős Operatív Törzs 12 órától ma is megtartja napi online sajtótájékoztatóját, amelyet nálunk is követhet.

Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.

Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni:

Kiss Róbert rendőr alezredes arról beszélt, hogy 11 iráni állampolgárt kitoloncolnak csütörtökön. Egy fő közülük ismeretlen helyre távozott, de a TEK emberei elfogták. Később idegenrendészeti őrizetbe került.

Kiss Róbert arról is beszélt, hogy egy tűzeset miatt tömegesen szegték meg a kijárási korlátozást Szombathelyen. A rendőrök a területet kiürítették, de ezt követően is sok bámészkodó akadályozta a forgalmat. Még egyszer arra kérte az embereket Kiss Róbert, hogy tartsák be a kijárási korlátozást.

Borítóképünk kivágás egy korábbi tájékoztató videójából