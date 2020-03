Kásler Miklós: minden magyar felelős minden magyarért (videó)

Minden magyar felelős minden magyarért – mondta az emberi erőforrások minisztere az operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján. Azt mondta, a magyar egészségügy bizonyított, az orvosok heroikus küzdelmet folytatnak a koronavírus-járványban megfertőződött betegek ápolásában.

Cikkünket frissítjük!

Heroikus küzdelem folyik

Kásler Miklós a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az orvosok és nővérek heroikus küzdelmet folytatnak a járvány ellen, míg mások az átszervezéssel foglalkoznak – írja tudósításában az Origo. A járvány első szakaszát nagyon kedvezően vészelte át Magyarország. A kormány időben hozott megfelelő döntéseket, és ennek köszönhető a kedvező helyzet. A csoportos megbetegedés fázisában arra kell törekedni, hogy az egészségügy felkészüljön a tömeges megbetegedés szakaszára – mondta a miniszter.

Az emberi erőforrásokért felelős miniszter arról is beszélt, hogy a magyar egészségügy szervezetten reagált a járványra. Mindig két-három héttel a betegség előtt járunk, és így az egészségügyi rendszer fel tud készülni. Kerülni kell a csoportos találkozókat – mondta a miniszter. Mindenki igyekezzen otthon maradni, mert minden magyar felelős minden magyarért – fogalmazott Kásler Miklós, aki szerint az egészségügy és az emberek fegyelmezetten reagáltak a helyzetre.

A miniszter megszólalását itt tudja megtekinteni:



A magyar orvosok képesek megadni a megfelelő ellátást, a magyar egészségügy képes ellátni a feladatait – hangsúlyozta a tárcavezető. A beteg érdeke a legfőbb törvény – tette hozzá.

A rendőrség felkészült a kijárási korlátozásra

Kiss Róbert rendőr alezredes arról beszélt, hogy megjelent a kijárási korlátozási rendelet. Ennek a hatálya a március 28. és április 11. közötti időszakra vonatkozik. A rendeletben megfogalmazott feladatokra a rendőrség felkészült – tette hozzá.

Kiss Róbert arról is beszélt, hogy a különleges jogrend megszűnése ellenére ellenőrzik a házi karantén betartását. Csütörtökön már 5032 hatósági házi karantén volt elrendelve, és ezek betartását 39 ezer esetben ellenőrizték. A túlnyomó többség betartotta ezeket a szabályokat, de volt, aki megszegte: 163 szabálysértési feljelentés történt, és 32 esetben kellett pénzbírságot kiszabni. Az üzletek zárva tartását illetően 44 esetben intézkedett a rendőrség. Jelenleg is folyamatos a határok ellenőrzése – tette hozzá.

Nem léphetnek be a külföldiek hazánkba

Müller Cecília elmondta, hogy 300-ra nőtt az azonosított betegek száma, és 34 főre emelkedett a gyógyultak száma. Az országos tisztifőorvos köszönetet mondott a járvány elleni küzdelemben dolgozóknak. Rendkívüli intézkedésre volt szükség, hogy az Országgyűlés döntésének a hiánya ellenére fennmaradjanak a meghozott a rendeletek – mondta. Megjegyezte, hogy továbbra is tilos a külföldiek Magyarországra utazása. A külföldről hazatérő magyaroknak pedig egészségügyi vizsgálatra kell mennie.

Müller Cecília és Kiss Róbert sajtótájékoztatóját itt tudja megtekinteni:

Müller Cecília arról is beszélt, hogy a kijárási korlátozás a járvány fékezését és az idősek védelmét is szolgálja. Az idősek különösen veszélyeztetettek – emlékeztetett, hozzátéve, hogy meg lett határozva az az időszak, amikor az idősek alapvető szükségleteiket a kijárási korlátozások idején is kielégíthetik – mondta.

A cél, hogy ne legyen olyan helyzet itthon, mint Olasz- vagy Spanyolországban – mondta Müller Cecília az intézkedés indoklásaképp, ugyanakkor hangsúlyozta: a sürgősségi egészségügyi beavatkozások és az életállapotot javító beavatkozások nem halaszthatók el.

A kijárási korlátozás későbbi meghosszabbítása kapcsán a tiszti főorvos azt monda, bármilyen intézkedés meghozható a járvány lassítása érdekében.

Kerüljük a csoportosulást!

Az országos tisztifőorvos arra kérte az embereket, hogy a csoportosulást mindenki kerülje. Hangsúlyozta, hogy az alapvető szükségleteket biztosító minden üzlet nyitva marad. A járvány sikeres kezelése múlik azon, hogy mindenki betartsa a rendelkezéseket.

A kisgyermekes családoknak azt üzente, hogy gyerekeket természetesen le lehet vinni az utcára, de ők se csoportosuljanak, és a nem egy háztartásban lakó gyermekeket tartsuk távol egymástól.

Folyamatos a beszerzés

Kiss Róbert újságírói kérdésre válaszolva elmondta, eddig csak a keleti régióból sikerült védőeszközöket beszerezni, de folyamatosan kutatják a más lehetőségeket. Az orvosi oxigén utánpótlását azoktól a vállalatoktól szerzik be, amelyek tudnak ilyet előállítani.

Borítóképünk kivágás az Operatív Törzs egyik korábbi online sajtótájékoztatójának videójából