Letiltotta a Twitter, mert elítélte a pedofíliát

Míg a pedofilok nyugodtan eszmét cserélhetnek egymással, megvitathatják beállítottságukat a Twitter szabályzata szerint, addig az ellentétes véleményt nem tűri meg a közösségi oldal – írja a V4NA hírügynökség.

„Amerikában minden pedofilt kasztrálni kell”, írta Twitter-oldalán CJ Pearson, mire a közösségi oldal letiltotta fiókját a bejegyzés miatt,

I’m back.

After condemning child predators, Twitter gave me the boot.

I refuse to change my political stances for Twitter and I will NEVER cave to the mob.

— CJ Pearson (@thecjpearson) September 16, 2020