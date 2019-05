Lex Czeglédyt terjeszt az Országgyűlés elé a Fidesz (videó)

Olyan törvénymódosítást tesznek le az Országgyűlés asztalára, amely kimondja, hogy egy képviselőjelöltet abban az esetben, ha ellene büntetőeljárás folyik valamilyen bűnügyben, és a vádemelés még azelőtt megtörtént, hogy képviselőjelöltként nyilvántartásba vették volna, akkor az adott bűnügyben ne illesse meg a mentelmi jog.

Az országgyűlési és Európai parlamenti képviselőjelölteket megillető mentelmi joggal kapcsolatos sorozatos ellenzéki visszaélések megakadályozása érdekében törvénymódosító javaslatot, mondhatni egy „Lex Czeglédyt”” nyújt be az Országgyűlésnek a Fidesz korábbi és jelenlegi frakcióvezetője, Kósa Lajos és Kocsis Máté.

Ezt a PestiSrácok.hu-nak nyilatkozta Kósa Lajos, az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának fideszes elnöke. A politikust a portál Czeglédy Csaba büntetőügyeiről és az EP-választásokról kérdezte.

Kósa Lajos elárulta, egy olyan törvénymódosítást tesznek le az Országgyűlés asztalára, amely kimondja, hogy egy képviselőjelöltet abban az esetben, ha ellene büntetőeljárás folyik valamilyen bűnügyben, és a vádemelés még azelőtt megtörtént, hogy képviselőjelöltként nyilvántartásba vették volna, akkor az adott bűnügyben ne illesse meg a mentelmi jog.

Kiemelte, a „Lex Czeglédyt” még csütörtökön benyújtják, világossá téve, hogy amíg az ellenzék légből kapottan tolvajozik és korrupcióról beszél, addig a választásokat arra használják ki, hogy egy bűnözőt menekítsenek ki a büntetőeljárás alól, visszaélve a mentelmi joggal.

„Nagyon szomorú, hogy miközben az európai parlamenti választások tétje az, hogy meg tudjuk-e állítani a migrációt, meg tudjuk-e védeni a magyar és az európai embereket, aközben az ellenzék a választást kihasználva azzal van elfoglalva, hogy egy bűnözőt menteget és véd. Egy olyan embert, Czeglédy Csabát, akit korábban már jogerősen különböző bűncselekmények miatt elítéltek, aki az MSZP-nek és Gyurcsány Ferencnek volt az ügyvédje, cége pedig szoros üzleti kapcsolatban áll Gyurcsánynéval.

A Czeglédy-ügy jellegzetes tünete annak az ellenzéki magatartásnak, amely nem az országgal foglalkozik, hanem a saját súlyos, bűncselekménygyanús ügyeikkel és egy bűnöző védelmével. Most éppen a baloldal házi ügyvédjét akarják kihozni a bűnvádi eljárás alól. Ismert a módszer, korábban megpróbálták ezt az országgyűlési képviselő választáson is. Most a DK–nak, az ellenzék nyílt támogatásával ez sikerült, miután Gyurcsányék feltették Czeglédyt a DK európai parlamenti listája utolsó helyére, mentelmi joghoz juttatva ezzel az „ügyvédet”.

A teljes ellenzék pedig asszisztált ehhez, hiszen a Nemzeti Választási Bizottság ellenzéki delegáltjai úgy döntöttek, hogy nem vonják meg Czeglédy képviselőjelöltséggel járó mentelmi jogát, így az ellene indult büntetőeljárást meg kellett szüntetni, pedig az már bírósági szakban volt”

– hívta fel a figyelmet Kósa Lajos.

A politikus hangsúlyozta, valamit tenni kell, mert az ellenzék megtörte azt a rendszerváltás óta működő szokásjogot, hogy választott képviselő, vagy nyilvántartásba vett képviselőjelölt mentelmi jogát minden esetben visszavonják, ha bűncselekményt követett el.

Ez az első eset, hogy a komplett ellenzék egy bűnöző mögé állt – ismételte meg Kósa Lajos. A fideszes politikus arra is emlékeztetett, Czeglédy Csabát korábban már jogerősen elítélték adócsalásért, magánokirat-hamisításért és a számviteli rend megsértéséért, hasonló cselekedetekért, mint amikkel most is vádolják.

Az a különbség, hogy a mostani ügy sokkal nagyobb, mint egy hatmilliárd forint értékű.

Kósa Lajos a PestiSrácok.hu kérdésére úgy válaszolt,

miután a törvénymódosítás a mentelmi joggal kapcsolatos, elfogadásához a parlamenti képviselők kétharmadának a szavazata szükséges. Nagyon kíváncsi, hogy az ellenzéki politikusok hogyan szavaznak majd az Országgyűlésben.

„Az ellenzék most visszaélésszerűen használja a mentelmi jogot. Ha a ”Lex Czeglédyt„ nem nyújtanánk be és nem fogadnánk el, akkor ne legyen kétség, egy következő, esetleges időközi választáson is elindulna Czeglédy, hogy a büntetőeljárást megakassza.

Vajon mit tudhat Czeglédy, az MSZP és Gyurcsány korábbi ügyeiben eljáró ügyvéd, Gyurcsányné üzlettársa, hogy ezt a visszaélést a teljes ellenzék bevállalja? Miért fontos nekik ennyire a volt szocialista önkormányzati képviselő? Mi lehet a magyarázat? Vajon hol landolhatott az elcsalt hatmilliárd forint?

Vajon milyen politikai akciókban, azok finanszírozásában vehetett részt Czeglédy Csaba? Ezekre a kérdésekre a bírósági tárgyalás adhatott volna választ. De azt a mentelmi jog miatt meg kellett szüntetni. Egy biztos, hogy a „jobballiber” oldalon oly annyira kívánt teljes ellenzéki összefogás semmilyen ügyben nem tudott megvalósulni, csak egy bűnöző tisztára mosásában. Czeglédy nagy mágus, ő az egyetlen, aki össze tudta hozni a nagy összefogást” – állapította meg Kósa Lajos.

A politikus reméli, hogy a „Lex Czeglédy” még az Országgyűlés nyári szünete előtt hatályba lép, hogy az esetleges további ellenzéki visszaéléseket a mentelmi joggal minél előbb meg lehessen akadályozni. Hozzátette, az ellenzéki pártok Czeglédy ügyében kifejezetten maffiaszerű működési jelleget mutatnak.

Vajon mit tudhat Czeglédy, hogy így védi az ellenzék? – tette fel a kérdést Kósa Lajos.

Európa jövője a tét

Más témában, az EP-választások tétjéről Kósa Lajos azt mondta, a bevándorlás megállítása most a legfontosabb kérdés, mert Európa jövője a tét. Megfogalmazása szerint a bevándorláspártiak a szó szoros és átvitt értelmében sem Istent, sem embert nem ismernek, akaratukat teljes gátlástalansággal akarják lenyomni az európaiak torkán.

„Nekünk, a Fidesznek és a KDNP-nek, a migrációt ellenző politikai erőknek a haza védelme abszolút érték, nem pénz és divat kérdése. Nekünk a haza védelme egyúttal Európa védelme is, a migráció megfékezése a leghatározottabb szándékunk.

A migrációt hajtó és mozgató erőket politikai értelemben kell feltartóztatni, a bevándorlást pedig fizikailag is meg kell akadályozni. Ez a tét” – egyértelműsítette Kósa Lajos.

Kiemelte ugyanakkor, hogy a migrációt támogató erők nem szűnnek meg a választások után, hiszen az embercsempészek élnek és virulnak még egy jó ideig. A balliberális erők sem tűnnek el, akik szavazatszerzési szándékkal importálnának Európába milliókat.

„Nem gondolom, hogy Soros György a választások után a homlokára csap, hogy ja, tényleg, a migrációt ellenző európaiaknak van igazuk. Esetleg szürke csuhában megérkezik Brüsszelbe, mea culpázik, elnézést kér az európaiaktól, és azt mondja, hogy a bevándorlást meg kell állítani és eddig teljes félreértésben élt.

A bevándorlással szemben csak az erős nemzetállamok szövetsége tudja felvenni a küzdelmet” – fogalmazott Kósa Lajos.

Szerinte teljesen mindegy, milyen az európai pártcsaládok konstellációja, a fő feladat Magyarország és Európa védelme, a migráció megállítása. Kósa Lajos másodlagosnak nevezte, hogy ezt melyik politikai pártcsaládban tudják elérni, az EPP-ben vagy máshol.

„Arra kérek mindenkit, tegye félre a spekulációkat és szavazzon a Fidesz-KDNP listájára, mert csak így tudjuk megvédeni Magyarországot és Európát” – üzente Kósa Lajos.