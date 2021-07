Magyarország 33 lélegeztetőgépet adományoz Mongóliának

Magyarország 33 lélegeztetőgépet adományoz mongóliai kórházaknak – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Batmunk Batceceg mongol külügyminiszterrel közösen tartott ulánbátori sajtótájékoztatóján csütörtökön, a készülékek átadását követően.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony Gergelyék fővárosi közpénzből támogatják az LMBTQ-propagandát

A világjárvány eddigi hullámaiból tanulva Magyarország megteremtette a védekezéshez szükséges, kritikus fontosságú eszközök saját gyártási kapacitását, így például lélegeztetőgépeket is tudunk gyártani Magyarországon, és ennek köszönhetően baráti országoknak is tudunk segíteni – hangsúlyozta a miniszter. Szijjártó Péter elmondta, hogy a magyar lélegeztetőgépek 3 központi klinikára, 9 fővárosi kórházba és 21 megyei központi kórházba kerülnek.

A miniszter leszögezte, hogy a világjárvány Magyarországot és Mongóliát is komoly nehézségek elé állította.

„Sajnos a járványnak nincs vége, éppen támad a negyedik hullám. Ennek letörésének kulcsa a felkészültség”

– emelte ki a miniszter, kifejtve, hogy egy ország felkészültségéhez két dolog kell: egyrészt a lakosság beoltása, másrészt az, hogy az egészségügyi ellátórendszer készen álljon.

„Mi Magyarországon mindkettőt teljesítjük. Az Európai Unió leggyorsabb oltási programját hajtjuk végre, a magyar egészségügyi rendszer pedig rendelkezik azokkal a stratégiai eszközökkel, amelyek szükségesek a covidos betegek ellátásához” – mondta a miniszter a mongol fővárosban.

A miniszter kitért arra is, hogy Mongólia is sikeres oltási programot hajt végre, a felnőtt lakosság több mint 60 százaléka be van oltva.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy Magyarország és Mongólia kapcsolatait a kölcsönös tisztelet határozza meg, és bár a két országot földrajzilag nagy távolság választja el egymástól, mégis szoros gazdasági és kereskedelmi együttműködés jött létre. Magyarország azon 6 EU-tagállam egyike, amelynek nagykövetsége van Ulánbátorban – emlékeztetett a tárcavezető.

A miniszter azt is kiemelte, hogy az Eximbank 60 millió dolláros hitelkerettel segíti a magyar-mongol vállalatközi együttműködést. Hozzátette, hogy a tavalyi rendkívül nehéz évben is 19 százalékkal nőtt a két ország közötti kereskedelmi forgalom, a Richter 70 féle gyógyszerrel van jelen a mongol piacon, magyar vállalatok pedig 57 millió dolláros projekt keretében építik fel Mongólia állatorvosi oltóanyaggyárát, és az elmúlt 6 esztendőben 500-nál is több mongol hallgató iratkozott be magyarországi egyetemekre.

Batmunk Batceceg mongol külügyminiszter köszönetet mondott a magyar segítségért, és aláhúzta, hogy a világjárvány átvészeléséhez elengedhetetlenek a közös erőfeszítések és a kölcsönös segítségnyújtás.

„Ilyen időkben Magyarország baráti kezet nyújtott, és olyan egészségügyi berendezésekkel segít, melyekre égető szükség van” – jelentette ki a mongol diplomácia vezetője.

A mongol miniszter elmondta, hogy magyar kollégájával a folyamatban lévő projektekről és a mongol-magyar gazdasági és befektetési együttműködés felgyorsításáról, valamint kulturális területeken megvalósítandó projektekről is tárgyalt.