Már csak a Clark Ádám darut várják a baleset helyszínére a mentés vezetői

Az eszköz várhatóan csak néhány nap múlva érkezik a Margit hídnál múlt szerdán történt baleset helyszínére, mert a Duna magas vízállása miatt a daru nem fér át a hidak alatt.

Hajdu János, a mentés koordinálásával megbízott Terrorelhárítási Központ főigazgatója elmondta, hétfőn az áramlás sebességének várható csökkenése miatt a búvárok már „érdemi mozgásra” is képesek lehetnek a víz alatt, illetve közös koreai-magyar merülésekre is sor kerülhet.

Ismertetése szerint a Hableány 1949-ben épült, a hajó 27,2 méter hosszú, 4,8 méter széles és 5,2 méter magas, a súlya 50 tonna. A Duna átlagos vízállása 517 centiméter, a balesetkor 501 centiméter volt, a hajó 9 méteres mélységben fekszik. A folyó szélessége a baleset helyszínén 453 méter, a másodpercenkénti vízhozam 5 ezer köbméter, a sodrás sebessége pedig rendkívül nagy, 4 méter másodpercenként, továbbá a 12-15 Celsius fokos vízben a látótávolság gyakorlatilag nulla centiméter – ismertette a körülményeket a főigazgató.

A TEK főigazgatója elmondta, hogy az első merülésre május 30-án este 8 órakor került sor, ám kiderült, hogy a körülmények teljesen lehetetlenné teszik a munkavégzést, a búvár a mélybe vezető létrát sem tudta elhagyni. Másnap délután a hídpillér „árnyékából” kísérelték meg a merülést, ám így sem tudott mozogni a búvár, sőt visszatérés közben egy cső beragadása miatt menteni kellett őt – sorolta.

Hajdu János hangsúlyozta: arra törekednek, hogy lehetőség szerint úgy emeljék ki a hajótestet, hogy az ne törjön ketté, ebben a hatóságokon túl a tudományos élet képviselői is segítségükre vannak. A többi között 54 tagú, 27 speciálisan kiképzett búvárt is magában foglaló koreai küldöttség támogatja a munkát, és csatlakoztak az osztrák Cobra terrorellenes egység szakemberei is. Ausztriából és Norvégiából szonártechnikát küldtek, a cseh terrorellenes szolgálat pedig víz alatti drónképességet ajánlott fel.

Kiemelte, hogy minden eszközzel a feladat végrehajtására törekednek, ám egyvalami szigorúan tilos: az életveszély miatt tiltják a búvároknak, hogy behatoljanak a hajótestbe.

Shunkeun Song, a Dél-Koreai Köztársaság budapesti nagykövetségének katonai attaséja a sajtótájékoztatón köszönetet mondott a magyar kormánynak a segítségért, illetve minden magyar állampolgárnak, aki kifejezte a részvétét az elhunytak hozzátartozóinak. Hangsúlyozta, hogy az eltűntek hozzátartozói nagyon várják a híreket, ezért arra kérik a magyar hatóságokat, hogy engedélyezzék a dél-koreai búvároknak, hogy behatoljanak a hajóroncsba, ugyanakkor elfogadják a Terrorelhárítási Központ azon irányelvét, hogy a legfontosabb a merülő búvárok életének védelme. Továbbá felszólította a Duna mentén élőket: azonnal jelentsék, ha bárhol holttestet vagy holttestre utal nyomokat találnak.

Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője emlékeztetett, hogy május 29-én a Hableány nevű „termes” hajó és a Viking Sigyn „kabinos” szállodahajó összeütközésekor a Hableány 7-8 másodperc alatt elsüllyedt. A sétahajón 35-en tartózkodtak, 33 dél-koreai és két magyar állampolgár. A rendőrség 21 óra 15 perckor kapta a riasztást. A szóvivő közlése szerint az első vízi járőr még abban a percben, az első járőr pedig négy perccel később érkezett a bejelentésben szereplő helyszínre.

A mentésben a különböző hatóságok részéről 621-en vettek részt, illetve számos önkéntes szervezet is segítette a tevékenységet. A balesetet követően hét embert sikerült kimenteni, hét holttestet találtak, illetve 21 embert eltűntként kezelnek a hatóságok. A halottak, illetve kimentettek valamennyien dél-koreaiak, utóbbiak már mindannyian elhagyhatták a kórházat. Az áldozatok keresése jelenleg is tart hajók, helikopterek, járőrkocsik, összesen 158 rendőr részvételével – sorolta a szóvivő.

Arra is utalt, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság halálos tömegszerencsétlenséget okozó vízi közlekedés veszélyeztetésének gyanújával őrizetbe vette a szállodahajó ukrán nemzetiségű kapitányát, Jurij C.-t, az ügyészség indítványára a bíróság elrendelte a férfi letartóztatását.

A Belügyminiszter a Terrorelhárítási Központot bízta meg a hajó kiemelésével kapcsolatos feladatokkal – mondta Gál Kristóf.

Borítókép: Sun Kun Szong ezredes, a dél-koreai nagykövetség katonai attaséja és Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ főigazgatója a Margitszigeten, a TEK mobil műveletirányítási központjában, ahol nyilatkoztak a sajtó munkatársainak a Margit híd közelében elsüllyedt Hableány turistahajó kiemeléséről 2019. június 3-án.