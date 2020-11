Már javában zajlik a tesztelés a mobil szűrőállomásokon (videó)

Az Országos Mentőszolgálat munkáját és a tesztelési kapacitások bővítését már több mint egy hete egészségügyi szűrőbuszok és önkéntesek is segítik – közölte Kásler Miklós a közösségi oldalán.

Az egészségügyért is felelős miniszter a közösségi oldalán közzétett videóban elmondta, hogy a koronavírus-fertőzések számának dinamikus emelése indokolttá tette a tesztelések számának megemelését is, ezért a laboratóriumok mellett a tesztelésben részt vesznek azok a szűrőbuszok is, amelyek korábban a népesség egészségügyi szűrését végezték. A munkát önkéntesek is segítik.

„Ennek a nagyon szép összefogásnak az eredményeképpen a tesztelések száma megfelel a jelenlegi helyzetnek és elegendő”

– fogalmazott Kásler Miklós.