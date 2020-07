Mától online is kitölthető a nemzeti konzultációs ív

A kabinet elsősorban azért indította el az újabb konzultációt, hogy a magyar emberek elmondhassák véleményüket a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban.

Szentkirályi Alexandra hivatalos közösségi oldalán számolt be róla, hogy mostantól online, az interneten is ki lehet tölteni a nemzeti konzultáció íveit, ilyen formában is meg lehet válaszolni a kormány által feltett kérdéseket.

Ismert, hogy a kabinet elsősorban azért indította el az újabb konzultációt, hogy a magyar emberek elmondhassák véleményüket a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban, kialakíthassák álláspontjukat a meghozott járványügyi intézkedésekkel kapcsolatban.

A nemzeti konzultáció online formátuma IDE kattintva érhető el.