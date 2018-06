Medveveszélyre figyelmeztetnek két megyében is

Nógrádban és Hevesben az elmúlt hetekben több településen is láttak barnamedvét, ezért a Bükki Nemzeti Park igazgatósága óvatosságra int mindenkit.

A karácsondi Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint Karácsond közigazgatási területén barnamedve jelent meg. Kérik, hogy saját testi épségük érdekében kerüljék el a külterületeket, illetve esti órákban a település bel- és külterületén ne sétáljanak – írja a hatvanonline.hu.

Valószínűleg ez ugyanaz a medve lehet, amelyet három nappal ezelőtt Kál mellett, egy tanya közelében láttak az ott dolgozók. A település lakói nagyon megijedtek a hírre, de Gombkötő Péter, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) ­zoológusa a heol.hu-nak nyilatkozva elmondta, a Kálon élőknek már nincs mitől félniük, mert friss nyomokat rögzítettek Karácsond, Gyöngyöshalász környékén, a barna medve ­tehát Nyugat felé vette az irányt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Vasúti munkálatokat végzők pillantottak meg és fényképeztek le egy hete egy barna medvét Somoskőújfalu északi határában is, az országhatártól mintegy száz méterre, a Fülek felé vezető sínek mentén.

A nool.hu-nak Bakó Csaba, a Nógrád Megyei Kormányhivatal vadászati szakügyintézője elmondta, nem véletlen, hogy ebben az időszakban bukkant fel az állat, ugyanis ezekre a hetekre-hónapokra esik a medvék párzási időszaka, és ilyenkor a szokottnál is nagyobb területet járnak be, így természetesen nagyobb eséllyel kerülhetnek emberi szem elé is.

A barna medve alapvetően magányosan járja az erdőket, és naponta akár több tíz kilométeres távolságot is megtesz. A szokatlan aktivitás egybeesik a medvék nyár eleji párkeresési és a fiatal példányok territórium keresési időszakával, amely során nagy távolságokat tesznek meg. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai folyamatosan vizsgálják és rögzítik a helyszíni nyomokat.

Mivel a medve alapvetően kerüli az embert és nem tekinti zsákmányának, megfelelő viselkedéssel és felkészültséggel elkerülhetők az esetleges problémák. A Bükki Nemzeti Park igazgatóságának honlapján részletes tájékoztatás olvasható a barnamedve táplálkozási szokásairól, viselkedéséről, életteréről, valamint arról, hogy mi a teendő, ha összetalálkozunk a vadállattal.

Borítókép: Illusztráció

Forrás: Shutterstock