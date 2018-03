Még koránt sincs vége a Szkripal-ügynek

A Scotland Yard még sokáig vizsgálódhat.

A Scotland Yard szerint hetekig eltarthat a délnyugat-angliai Salisbury városában idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérlet körülményeinek vizsgálata.

Neil Basu, a londoni rendőrség országos hatáskörű terrorelhárító szolgálatának újonnan kinevezett parancsnoka keddi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta azt is, hogy a Scotland Yard a vizsgálat jelenlegi szakaszában nem nevez meg gyanúsítottat.

Basu elmondta: a mérgezéses ügyben eddig 38 embert vetettek alá egészségi kivizsgálásnak, közülük 34-et tünetmentesen hazaengedtek. Egy ember ambuláns megfigyelése még tart, de ő sem mutat mérgezéses tüneteket.

Három beteget kezelnek kórházban: Szergej Szkripalt, a brit külső hírszerzés (MI6) volt orosz ügynökét, az orosz katonai hírszerzés egykori ezredesét és lányát, Julija Szkripalt – a mérgezéses támadás két valószínű célpontját -, valamint azt a rendőrtisztet, aki szintén mérgezést szenvedett az ügy vizsgálatának kezdetén.

Szkripalék állapota válságos, a rendőré súlyos, de róla a Scotland Yard terrorelhárítási parancsnoka elmondta, hogy jól halad felépülése.

Basu keddi tájékoztatóján felfedte azt is, hogy Szergej Szkripalnak brit állampolgársága van, lánya orosz állampolgár.

A 66 éves Szergej Szkripal kettős ügynökként tíz éven át dolgozott a brit külső hírszerzésnek (MI6), Nyugat-Európában tevékenykedő orosz ügynökök tucatjait leplezte le, és a hivatalos orosz vádak szerint ezért 100 ezer dollárt kapott az MI6-től.

Szkripalt 2006-ban Oroszországban 13 év fegyházra ítélték, de 2010-ben, egy orosz-amerikai kémcsere során ő is távozhatott Oroszországból, és később Nagy-Britanniában telepedett le.

Hivatalos brit részről azonban most hangzott el első ízben, hogy Szkripal brit állampolgárságot is kapott.

A Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának vezetője keddi sajtótájékoztatóján elmondta: a volt ügynök lánya március 3-án, szombaton érkezett Oroszországból a londoni Heathrow repülőtérre. Másnap délután édesapjával felkereste Salisbury városának The Bishop’s Mill nevű pubját, majd betértek a Zizzi nevű étterembe. A sürgősségi szolgálatokhoz hozzávetőleg fél órával azután futott be az első hívás, hogy Szkripal és lánya távozott az étteremből. A kiérkező rendőrök az étterem előtt, egy padon találták Szergej és Julija Szkripalt, rendkívül súlyos állapotban.

Neil Basu elmondta: a volt orosz ügynök és lánya Szergej Szkripal piros BMW személyautójával érkezett a városközpontba, és egy szupermarket parkolójába álltak be. A londoni rendőrség terrorelhárítási vezetője kérte, hogy aki látta őket az autóban, tanúként jelentkezzen a rendőrségen.

Hozzátette: Salisbury lakossága jelentős további rendőri aktivitást tapasztalhat, akár még „sok héten át”.

Kérdésre válaszolva kijelentette: a rendőrség aprólékos vizsgálattal törekszik mindazok azonosítására, akik „érdekesek lehetnek” a nyomozás szempontjából, de a Scotland Yard a vizsgálat jelenlegi szakaszában nem nevez meg gyanúsítottakat, sem olyanokat, akiknek személyét bármilyen okból érdekesnek tartja.

Theresa May brit miniszterelnök előző este, a londoni alsóház képviselőit tájékoztatva bejelentette, hogy a brit szakértői vizsgálat megállapítása szerint orosz fejlesztésű, fegyverekben is használható minőségű idegmérget használták Szkripal és lánya megmérgezéséhez.

May közölte: a brit kormány „nagyon valószínűnek” tartja, hogy a gyilkossági kísérlet mögött Oroszország áll.

London kedd éjfélig kért magyarázatot Moszkvától a történtekre, és ennek elmaradása esetére szerdára intézkedések bejelentését helyezte kilátásba.

Az első utalást a lehetséges szankciók mibenlétére a műsorszóró engedélyek kiadásáért is felelős brit távközlési felügyelet (Ofcom) tette. Keddi nyilatkozatában közölte: a brit kormány szerdára kilátásba helyezett nyilatkozata után megvizsgálja, hogy a bejelentésből milyen következmények származhatnak az angol nyelven sugárzó orosz RT televízió nagy-britanniai műsorszolgáltatási engedélyére.

Az Ofcom közölte azt is, hogy kedden levélben fordult az ANO TV Novosti nevű, az orosz költségvetésből finanszírozott céghez, amely az RT televízió nagy-britanniai működési engedélyét birtokolja. A levél kifejti, hogy ha a brit nyomozó hatóságok arra a megállapításra jutnak, hogy az orosz állam törvénysértő módon erőt alkalmazott az Egyesült Királyság ellen, az Ofcom ezt a megállapítást „jelentőséggel bíró” fejleménynek tekintené annak megítélése szempontjából, hogy az RT megfelel-e a nagy-britanniai műsorszolgáltatási engedély kritériumainak.