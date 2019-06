Egy éve szabadultak a barlang fogságából a thai gyerekek

A csoport tagjai egy hétfői megemlékezésen elmondták, hogy hálásak azokért a lehetőségekért, amelyeket az elmúlt egy évben az élettől kaptak.

– mondta a 15 éves Adul Szam-on a múzeumnál, amelyet a barlang bejárata előtt emeltek.

„Ez nagyon fontos esemény számunkra, mert Dzsa Szamot a második apánkként tartjuk számon” – mondta a fiatal a thai haditengerészet egykori búvárjára, a 38 éves Szaman Gunanra utalva, aki életét vesztette a mentés során.

„Hatalmas megtiszteltetés, hogy megkaptam a thaiföldi állampolgárságot, aminek köszönhetően új lehetőségek nyíltak meg előttem például a focizás és a tanulás terén” – mesélte a korábban hontalan fiú.

– tette hozzá.

Tavaly nyáron az egész világ azért szurkolt, hogy sikerüljön épségben felszínre hozni a fiatalokat, akik azóta több televíziós műsorban szerepeltek, és történetükről film is készül. Ezzel fejenként 3 millió bahtot (csaknem 28 millió forintot) kereshetnek.

Young Thai soccer team who were trapped in a flooded cave for more than two weeks mark the anniversary of their ordeal with a religious ceremony. https://t.co/NM3p6P477C pic.twitter.com/fSgmsQ6NZI

— ABC News (@ABC) June 24, 2019