Megrázó felvételek kerülnek nyilvánosságra a BLM-zavargásokról (videó)

Horrorba illő jelenetet ábrázoló fénykép futott körbe a napokban az interneten, amelyen egy fekete bőrű BLM-aktivista – utalva a George Floyd-sztorira – egy síró fehér, kétéves-forma kisgyerek nyakán térdel. Nem ez volt az egyetlen ilyen eset, mára rendszeressé váltak a mozgalom által elkövetett, hasonló túlkapások.

Az ohiói Black Lives Matter-aktivista posztolt felvételén ő maga látható, amint egy síró fehér kisgyerek nyakán térdel, miközben a gyereket, kezeit hátracsavarva egy másik férfi tartja a földön. A kép – noha az egyértelműen George Floyd halálának körülményeire utal –, a biztonság kedvéért egy feliratot is kapott: „BLM Now mf [motherfucker]”

Life in prison would be far too lenient here pic.twitter.com/wRz0eAhChC — Matt Walsh (@MattWalshBlog) July 22, 2020

A fotó – a közzététel után – vírusként terjedt a közösségi médiában – írja a V4NA Hírügynökség. A rajta szereplő gyerek apai nagyanyja azonosította az elkövetőt: a 20 éves BLM-aktivista Isaiah Jacksont, aki a hírek szerint az édesanya barátja. A Clark megyei sheriff hivatala szinte azonnal nyomozni kezdett az ügyben, Isaiah Jacksont rövid időn belül letartóztatták.

További példák vannak arra, hogy

az Egyesült Államokban gyerekeket vonnak be az egyre durvuló demonstrációkba.

A nyugati-parti Portlandben is már hetek óta zajlanak az erőszakba torkolló megmozdulások. Ezt mutatja be az a videó, amely a napokban került fel az internetre: a városi szövetségi bíróság előtt 4-5 éves fekete gyerekek vonulnak, a kezükben tartott táblákról a BLM vulgáris kifejezéseket sem nélkülöző jelmondatai köszönnek vissza: „Fuck The Police”, „Fuck Ted Wheeler” – Wheeler Portland demokrata párti polgármestere. A felvételt készítő férfi felszólítására a vonuló gyerekek öklüket a magasba emelik.

Toddlers and very young children are marched outside the Portland federal courthouse. They carry signs and say, “F— the police” on cue from the adults. One toddler does the black power fist. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/Xr4ubMrKZs — Andy Ngô (@MrAndyNgo) July 23, 2020

Az amerikai kormány Operation Legend – azaz Legend Hadművelet – néven indított a napokban átfogó programot az egyes nagyvárosokban eluralkodott erőszakos bűncselekmények, illetve általában a bűnözés ellen. A program „névadója” Legend Taliferro, a négyéves kisfiú, akit a múlt hónap végén Kansas Cityben lőttek agyon.

Donald Trump a hét elején bejelentette, hogy szövetségi rendfenntartó erőket küld az oregoni Portlandbe, a michigani Detroitotba, az Illinois államban lévő Chicagóba, New Yorkba, a pennsylvaniai Philadelphiába, a marylandi Baltimore-ba, valamint a kaliforniai Oakland-be is, ahol „rosszabb a helyzet, mint Afganisztánban”.

Oaklandben kedden Libby Schaaf demokrata polgármestert és családját érte atrocitás, amikor az otthonuk előtt a Black Lives Matter 30–40 feketébe öltözött aktivistája – mint a helyi sajtó írja – lövöldözött, petárdázott, a polgármester házára és a járdára pedig BLM-üzeneteket mázolt. Schaaf szerint a történtek célja az ő és családja megfélemlítése, ám – mint közleményében leszögezte – ő továbbra is a rend pártján áll és elítéli a lakosságot terrorizáló megmozdulásokat.

A lakosság jelentős része már belföldi terroristákat emleget az utcai eseményeket kommentálva. Egyes nagyvárosokban, különösen Chicagóban és New Yorkban például már nem annyira a tüntetők vandalizmusa okoz gondot, hanem a köztörvényes bűncselekmények eluralkodása. A felvételek is arra utalnak sok esetben, hogy a zavargásoknak már nem feltétlenül van közük George Floyd halálának körülményeihez. Gyakori, hogy feketék erőszakoskodnak feketékkel.

Illetve a Georg Floyd halála utáni napokban arra is volt példa, hogy a portlandi megmozdulások fehér és latin résztvevői csoportosan üldöztek, majd fellöktek egy férfit, akit – miután eszméletét vesztette – erőteljesen fejbe is rúgtak. Az atrocitás ebben az esetben minden valószínűség szerint homofób indíttatású volt.

@MercedesAMGF1 @LewisHamilton watch your Nice peaceful BLM followers in action you twat https://t.co/5ya5tcltUo — Jonathan Gilbert (@Jonathan1476) July 23, 2020

Noha a brutalitás és a bűnözés elharapódzásában érintett nagyvárosok demokrata párti polgármesterei tiltakoznak a szövetségi rendfenntartók közbeavatkozása ellen – közös nyílt levelet is megfogalmaztak az ügyben –, a városlakók minderről másképpen gondolkodnak.

A Fox televízió által megkérdezett fehér amerikaiak 80, az afroamerikaiak 81 százaléka szerint az egyes nagyvárosokban rendkívül komoly probléma az uralkodó közállapot. A csatorna felmérése szerint New York városában az elmúlt két hónapban 340 százalékkal több fegyveres erőszakos cselekmény történt, mint a tavalyi év hasonló időszakában.

Borítókép: illusztráció