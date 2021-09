Megújul a Hír TV, amely összeköltözik a Karc FM-mel

A részletekről exkluzív beszélgetésen számolt be a Médiapiacnak Gajdics Ottó, a Hír TV tartalmi igazgatója.

Összeköltözik a Hír TV és a Karc FM, a rádió ezután a Hír TV székházából, az Angol utcából sugározza adását;

Átalakul a Paláver: a műsor hosszabb lesz, egy részét a Hír TV-n, egy részét pedig a Karc FM-en tudják követni a nézők, de olyan idősáv is lesz, hogy mindkét adón ez a műsor fog menni;

Változik az ismert vitaműsor a Hír TV-n. A Csörtében a tervek szerint politikusok fognak vitatkozni a stúdióban, akiknek meghatározott időkeret áll majd rendelkezésére;

A Hír TV esti hírháttérműsora átalakul: Magyarország Élőben helyett Napi Aktuális címen fut majd a műsor, amelyben a korábbiaknál több külső kapcsolást és más látványelemeket ígérnek a készítők;

Kedd és péntek között esténként jelentkezik a Vezércikk, amelyben M. Kovács Róbert és vendégei tekintik át a napi híreket;

Radar és Mozaik címmel két riportműsor is érkezik a csatornára;

Összeolvad a Troll és a Keménymag;

A Sajtóklub és a Bayer Show változatlan formában és időpontban várja a nézőket.

„Közel egy éve dolgozunk a Hír TV és a Karc FM közös tartalmi, látványbeli és formátumbeli megújításán. Célunk az volt, hogy érdekesebb, informatívabb, megjegyezhetőbb szolgáltatást nyújtsunk közönségünknek, fogyaszthatóbb, érthetőbb formában. A megújulás egyik leglátványosabb pillanata jön el 2021. szeptember 13-án, hétfőn, amikor is új műsorstruktúrával, új műsorokkal és megújult látvánnyal kerül képernyőre a Hír TV és aznap szólal meg az új stúdiójából a Karc FM” – nyilatkozta a Médiapiacnak Gajdics Ottó.



Az igazgató kiemelte: a Paláver, ami a Karc FM legnépszerűbb terméke – egy interaktív, betelefonálós műsor – nagyon izgalmas formátumban folytatódik.

„A költözés lehetővé tette, hogy egy olyan stúdiót építsünk, ami be van kamerázva, következésképp láthatóvá tesszük az adást a Hír TV-ben.

A Paláver az eddig megszokottnál fél órával előbb kezdődik: már délután fél 4-től fogadjuk a telefonálóink hívását és 4 óráig csak a Hír TV-n fog menni a műsor, de a rádió stúdiójából érkezik az adás. Ezután 4-től 5-ig a Hír TV-ben és a rádióban is követhető lesz az adás, délután 5-től 6 óráig pedig csak a rádióban lesz hallható a Paláver minden hétköznap, a közismert és közkedvelt műsorvezetők segítségével.

Ez a Hír TV és a Karc FM együttműködésének az egyik legszínpompásabb eleme” – mondta Gajdics Ottó.

„A sávos műsorszerkesztés megköveteli, hogy archoz lehessen kötni az egyes műsorokat. A Hír TV népszerű vitaműsora, a Csörte például jelentős mértékben átalakul, feszültebb, izgalmasabb, pörgősebb lesz, de ugyanúgy Dobos Marianne műsorvezetésével kerül a képernyőre”

A médiaszakember általánosságban a változásokról beszélve hangsúlyozta, hogy egyes műsorok a Karc FM-re kerülnek a Hír TV-ből. „Minden abban rejlő lehetőséget igyekszünk kihasználni, hogy a két szerkesztőség, a két newsroom egy telephelyre kerül” – fogalmazott Gajdics Ottó.A tartalmi igazgató elárulta, hogy a Hír TV műsorstruktúráját egyszerűbbé, követhetőbbé teszik. „Ez sávos műsorszerkezetet és új műsorokat is jelent, amelyek oldottan, lazán, de a nemzeti-konzervatív értékrend mentén készülnek és a nézők információéhségét igyekeznek kielégíteni” – hangsúlyozta.

– kezdte sorolni a konkrétumokat Gajdics Ottó.



Azon kérdésre, hogy mi változik a Csörtében, az igazgató a készítőket idézve válaszolt: „Olyan műsort állítottunk össze, amelyben a jobb- és baloldali szereplő is egyforma esélyeket kap érvei kifejtésére. Mindkét félnek ugyanannyi ideje van a megszólalásra a műsorban és ezt óra is jelzi. Ha elfogy az idő, elnémul a mikrofon”. Azt már mi tesszük hozzá, hogy a vitaműsor az elmondottak alapján professzionálisabb keretekben folytatódik: a rangos politikusi, elnökjelölti viták ugyanis világszerte hasonló megkötésekkel, szabályokkal zajlanak le. A Hír TV tartalmi igazgatója kiemelte: meglepő kérdésekre is számíthatnak a felek. A vendégkörrel kapcsolatban a direktor úgy fogalmazott: igyekeznek olyan meghívottakat szerepeltetni, akik között nyilvánvaló lesz a nézetkülönbség. Mint mondta, a műsortól azt is várják, hogy a közéleti viták színvonala emelkedjen Magyarországon.

A Csörte első részében politikusoké lesz a főszerep, ők fognak vitázni, ám a szokásos öt fős felállás helyett (négy vendég és egy műsorvezető) egyéni viták lesznek, vagyis a meghívott politikusokon kívül csak a műsorvezető lesz jelen. Az adás második részében elemzők, újságírók értékelik az elhangzottakat.

„A Sajtóklub, mint a Hir TV egyik legnézettebb műsora – a Bayer Show mellett – megmarad, ám több új műsor is készül: ilyen a Vezércikk is”

– mutatott rá Gajdics Ottó, aki elmondta: a műsor a klasszikus formátumban, három vendéggel és egy műsorvezetővel készül. A Vezércikk a hétfői napot kivéve minden nap jelentkezik, a szereplők pedig „a jobboldali értelmiség és médiavilág legjobban szeretett ikonikus figurái lesznek: főszerkesztők, megmondó emberek, akik a napi történéseket értékelik, elemzik, véleményezik” – hangsúlyozta a tartalmi igazgató. Az adás során M. Kovács Róbert műsorvezető és a vendégek a nap legfontosabb híreit beszélik át, ám ennél sokkal többről van szó.

„A műsorban a nézők betekinthetnek a készülő lapokba: fel fogunk hívni, be fogunk kapcsolni vidéki és budapesti szerkesztőségeket, főszerkesztőket, lapszerkesztőket, akikkel arról beszélgetünk, hogy milyen témák várhatóak holnap”

– avatott be minket Gajdics Ottó a részletekbe. A Sajtóklubra visszatérve kiemelte: az továbbra is hétfőnként jelentkezik változatlan időpontban, a megszokott formában.

Este 7 órától a Magyarország Élőben műsor helyett a Napi Aktuálissal találkozhat a közönség a tévé képernyői előtt.

Ez továbbra is hírháttér műsor lesz, ahol a meghívott vendégekkel vitatják meg a nap történéseit, ám a stúdióbeszélgetések mellett igyekeznek több látványelemet, külső kapcsolást, bejátszást, grafikát használni az adások során.

Szintén új műsor lesz a Radar, amely izgalmas riportokból fog építkezni.

A délutáni magazinban igyekeznek bemutatni a különböző eseményeket, eredményeket és igyekszik a műsor feltárni a mindennapok meghatározó problémáit is, ez utóbbiakra a megoldást is igyekeznek felvázolni egy-egy szakértő segítségével. A műsor házigazdái Budai Ivett és Eper Márton lesznek.

A délelőtti műsorsávban Mozaik címmel jókedvű, informatív magazinműsor készül Gyürky Enikő és Szani Roland vezetésével, akik igyekeznek majd kapcsolni a száguldó riportereket határainkon innen és túl, valamint kulturális tartalmakkal is találkozhatnak a nézők az adás keretein belül. De lesznek közszolgálati témák, életviteli tanácsok is.

„A Troll és a Keménymag ezentúl egy műsorként kerül a képernyőre szombat esténként. Az új produkció címe: Troll – A keménymag szájkosár nélkül. A politikai influenszerek legjobbjai beszélik át a hét legfontosabb történéseit könnyed, humoros stílusban. Amit a Trolltól és a Keménymagtól megszoktak a nézőink, mindazt most is meg fogják kapni”

– emelte ki Gajdics Ottó.



Vadonatúj program a vasárnap 19 órakor jelentkező Magánterület, amelyben közkedvelt politikusok, színészek, sportolók és közéleti szereplők egy napjába leshetünk be testközelből. A műsor érdekessége, hogy kizárólag hölgyek szerepelnek benne. Szombatonként jelentkezik délután a StartStop mobilitási műsor Szujó Zoltánnal, valamint este a Svenk című hazai filmes magazinműsor, amelyet megelőz a nemrégiben elindult „Szélesvásznú történelem” Bayer Zsolt vezetésével. Ebben a műsorban a rendszerváltás előtti híres magyar filmeket vetíti le a csatorna, kiegészítve az adott filmet egy elemző, kulisszatitkokat feltáró talk-show formájában. És ha már talk-show: változatlanul vasárnap este 21 órától kerül a nézők elé az évek óta nagy sikernek örvendő Bayer Show.



A tartalmi igazgató kitért arra is, hogy a Híradó is megújul, és más lesz a díszlet a Napi Aktuálisnál, aminek új műsorvezetője Gerhardt Máté lesz. „A Híradót valamivel pörgősebbé is tesszük: rövidebb anyagokból fog állni, gyorsabb, izgalmasabb lesz. A politika és közélet mellett kis színes anyagok is elférnek majd” – vázolta fel Gajdics Ottó a változásokat.

„A Hír TV és a Karc FM fúziójának lényege – azon túl, hogy kihasználjuk az ebben rejlő szinergiákat –, hogy bárki, bárhonnan, bármilyen eszközön hozzáférjen az általunk készített tartalmakhoz”

– emelte ki Gajdics Ottó, hozzátéve, hogy ennek érdekében megújul mind a televízió, mind a rádió honlapja.



A direktor korábban a Karc FM főszerkesztője is volt, amelynek jelenleg is ügyvezetője. A rádióval kapcsolatban büszkén mesélte a Médiapiacnak, hogy egy kis budapesti frekvenciából országos rádióvá nőtte ki magát a Karc FM, amely év végére 30 városban szól országosan.

Borítókép: Gajdics Ottó, a Hír TV tartalmi igazgatója