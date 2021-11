Megválasztották az első csak muszlimokból álló városi tanácsot Amerikában

A város polgármestere szintén muzulmán. A most megválasztott tanácstagok ígéretet tettek arra, hogy vallási meggyőződésük nem fogja befolyásolni munkájukat. A város 29 ezres lakosságának több mint a fele egyébként az iszlám vallást követi – írja a V4NA.

Létrejön az első, kizárólag iszlám vallású tagokból álló városvezető testület az Egyesült Államokban, a Detroit által határolt Hamtramck településen. Khalil Refai-t, Amanda Jaczkowski-t és Adam Albarmaki-t múlt héten választották meg a városi tanácsba, amelynek mind a hat tagja muszlimnak vallja magát. A polgármester, Amer Ghalib szintén muzulmán.

A januárban felálló tanács tagjai közül öten bevándorlónak vallották magukat, egy személy pedig önszántából tért át az iszlámra. A Muslim Public Affairs Counsel nevű országos, amerikai muszlim érdekképviseleti szervezet is megerősítette, hogy nyilvántartásuk szerint Hamtramck az első olyan város, amelynek kizárólag muszlimokból áll a városi tanácsa.

Az újonnan megválasztott tanácstagok állítják, hogy a vallásuk nem fogja befolyásolni munkájukat. “Fontos mindenkit arra emlékeztetnünk, hogy bár mindannyian gyakorló muszlimok vagyunk, de a korábban előre meghatározott és törvényben rögzített módon választottak meg minket, mindannyian esküt fogunk tenni az Egyesült Államok alkotmányának a védelmére, ami magában foglalja az egyház és az állam szétválasztásának koncepcióját is”, nyilatkozta az egyik képviselő, Amanda Jaczkowski.

