Milliárdosok nevével csalnak ki pénzt a bitcoinos maffiózók

A DK-s áramlopás kapcsán élénkültek fel a világhálón a hiszékenység vámszedői.

Kéretlen és ravaszul megfogalmazott, illetve elhelyezett hirdetésekkel bombázzák a bitcoin szóra rákereső magyar felhasználókat a vélhetően ukrán és argentin csalók. Az erzsébetvárosi DK-s áramlopás kapcsán kereső internetezők esetében Bige László milliárdos műtrágyakirály nevével visszaélve teszik mindezt – írja a Magyar Nemzet.

Az erzsébetvárosi DK-s bitcoinbányászattal elkövetett áramlopás botránya miatt nagyságrendekkel megnőtt az interneten a bitcoin szóra történő magyar nyelvű keresések száma. Ezt érzékelte az a nemzetközi, vélhetően ukrán és argentin tagokból álló bűnözői banda, akik a Bitcoin Loophole (szó szerinti fordításban „bitcoin kiskapu”) nevű csalórendszert üzemeltetik a világhálón.

Célpontban a szókeresők

Ismert, az erzsébetvárosi önkormányzat DK-s frakcióvezetője, pénzügyi és kerületfejlesztési bizottsági elnöke, Borka-Szász Tamás irodájában bitcoinbányászat közben foglalták le a nyomozók azt a speciális szervert, amely a kriptovaluta előteremtése céljából ­óriási áramfogyasztásával hívta fel magára a figyelmet. Egyelőre áramlopás ­miatt nyomoznak. A botrány kirobbanásakor az átlagolvasók és -internetfelhasználók sem voltak tisztában azzal, hogy mi az a bitcoin és főleg mi a bitcoinbányászat. A világháló keresőoldalain a botrányt követően megnőtt a bitcoin szóra keresők száma. Ezt kihasználva a Bitcoin Loophole nevű pénzügyi befektetési ajánlattal kezdték bombázni a netezőket.

Rákeres a felhasználó például a ­Google-ban a „bitcoin” szóra, majd a legnagyobb közösségi portálon, a Face­bookon. A hirdetéseket optimalizáló algoritmusok pedig „optimalizálják” a felhasználó számára kéretlenül feldobandó hirdetéseket a bitcoinról. Az eddigi hatósági és szakmai elemzések szerint a főleg ukrán és argentin bűnözőkből álló csalók készítette és működtette Bitcoin Loophole nevű virtuá­lis valutára szóló befektetési ajánlatát egy olyan algoritmus irányítja a bit­coin szóra kereső felhasználó eszközeire, ami egy létező híroldalt vagy hirdetést hekkel meg, ír felül. Most éppen a hírekben gyakran szereplő Bige László milliárdos „műtrágyakirály” nevét felhasználva.

Áloldalon kamucikkel bombáznak

A Bitcoin Loophole kedvenc híroldala a 24.hu, amelynek fejlécét illegálisan felhasználva teszi hitelessé a közölt tartalmat – esetünkben azt, hogy Bige László milliárdos legújabb befektetése félelembe kergeti a szakembereket és a bankokat.

Üvölt a cím: „Különleges bejelentés: Bige László legújabb befektetése miatt méltatlankodnak a szakemberek és félnek a nagy bankok.” „A magyar állampolgárok már millió dollárt szedtek össze otthonról ezen »vagyonosodási kiskapuk« kihasználásával – de ez törvényes?” – indul az első ránézésre alapos szakmai ajánlat, amiben az is olvasható, hogy Bige László interjút adott Ábrahám Violának, a Ma reggel című tv-műsor vezetőjének.

„A múlt héten szerepelt az m1 Ma reggel című műsorában, és bejelentett egy új »vagyonosodási kiskaput«, amely segítségével 3-4 hónapon belül bárki milliomossá válhat. Bige sürgetett minden magyart, hogy éljen ezzel a csodálatos lehetőséggel, mielőtt a nagy bankok örökre megszüntetnék azt. És eléggé biztosnak tűnik, mert az interjú után néhány perccel az OTP Bank felszólította a tv-csatornát, hogy állítsák le Bige interjújának sugárzását – de már túl késő volt” – írják a ravaszul felépített ajánlatban.

Csakhogy egy szó sem igaz az egészből. A 24.hu soha nem hozta le a célzottan feldobott cikket. Bige László nem foglalkozik bitcoinnal, mint ahogy környezetéből lapunknak megfogalmazták: nem szorul rá. A Ma reggel és műsorvezetője soha nem kérdezte Bige Lászlót a bitcoinbefektetésről. Az OTP nem tiltakozott a nem létező műsorszám miatt. Az már a nemzetközi szervezett bűnözői banda kifinomult módszereit jelzi, hogy az OTP és Magyarország egyik leggazdagabb embere, Csányi Sándor – sértettként – mégiscsak kapcsolódik a Bitcoin Loophole-csaláshoz. Augusztus 10-én vált nyilvánossá, hogy „kamu 24.hu oldalon Csányi Sándorra, az OTP Bank elnök-vezérigazgatójára hivatkozva – képét is közölve – ajánl tuti bitcoinbefektetést egy társaság – többnyire Facebookon és a Google-on megjelenítve hirdetéseit. Az OTP Bank jogi lépéseket tesz az internetes csalás ügyében.”

Nincs védelem a kampány ellen

A Bitcoin Loophole előéletét a HWSW nevű internetes informatikai magazin szakírója tárta fel a legmélyebben egy angol nyelvű tanulmány alapján. A Bitcoin Loophole a bitcoin kereskedelmére épülő átverés/csalás (scam), amely 2018-ban vált ismertebbé, és amelyre már több fraud-monitoring és csalás elleni szervezet is felhívta a figyelmet. A Bitcoin Loophole magát irreálisan magas hozamokat ígérő, mesterséges intelligenciával támogatott kereskedési rendszernek állítja be, amely a valóságban csak arra szolgál, hogy kicsalja a befektető pénzét. Mint ahogy azt fentebb írtuk, körmönfont módszerekkel, többszörös áttételen keresztül, algoritmusokkal keresve és megtalálva a célpontokat. A HWSW szakcikkéből kiderül, a Bige László nevével és képmásával visszaélő ál-24.hu-fejlécet és a köztelevízó reggeli műsorának és műsorvezetőjének nevét felhasználva szinte szó szerinti csalicikkekkel bombáztak már Mészáros Lőrinc, sőt Karácsony Gergely és Soros György nevével visszaélve is. A Facebook pedig 2019 óta küzd a különféle kriptovaluta-csalásokkal operáló hirdetésekkel. A szakcikk szerint 2019-ben nagy port vert fel az Abu-Dzabi koronahercegének nevével visszaélő Bitcoin Loophole-kampány, amely a Facebook hirdetési platformját használta a terjedésre.

Védelem jelenleg nincs a Bitcoin ­Loophole-kampányok ellen; csak a felhasználó éberségén, önfegyelmén múlik, hogy nem ül fel a szélhámosoknak.