Minden gyermeknek jut hely az ügyeletes óvodákban

Napról napra emelkedik a bölcsődei és óvodai ügyeletet igénybe vevő gyermekek száma, így egyre nehezebben tartható a rendeletben maximált, ötfős csoportlétszám – hívja fel a figyelmet a Magyar Bölcsődék Egyesülete. Rétvári Bence ugyanakkor jelezte, hogy a polgármestereknek jogukban áll bővíteni a kapacitásokat, a kormány pedig garantálja a feladatellátás anyagi biztonságát, mert jelenleg is a teljes gyermekállomány után fizetik a költségvetési támogatást.

Biztosított az óvodák és bölcsődék költségvetési támogatása, így forráshiány miatt egyetlen dolgozó munkaviszonya sem szűnhet meg az érintett intézményekben – hívta fel a figyelmet Rétvári Bence. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára Kunhalmi Ágnes (MSZP), illetve Szabó Tímea (Párbeszéd) képviselők írásbeli kérdéseire válaszolva hangsúlyozta, hogy

a kormány a veszélyhelyzetben is garantálja a kisgyermekek felügyeletét ellátó intézmények anyagi biztonságát.

Tájékoztatása szerint az állami, az egyházi és a magánfenntartású intézmények esetében is úgy próbálnak enyhíteni a fenntartók terhein, hogy a veszélyhelyzetet megelőzően beíratott gyermekek létszáma alapján biztosítják az állami támogatásokat − írja a Magyar Nemzet.

Rétvári Bence kitért arra is, hogy

az ügyelet igénybevétele nem kötelező, ez azoknak a családoknak kínál biztonságos gyermekelhelyezést, amelyek másképp nem tudják megoldani.

Ha a szülő igényt tart a felügyeletre, akkor írásban kell nyilatkoznia arról, hogy tudomása szerint a gyermeke egészséges.

A tapasztalatok szerint egyre nagyobb az érdeklődés a szülők részéről, ezzel kapcsolatban az államtitkár kiemelte:

ha a gyereklétszám meghaladja a rendelet szerint számított kapacitást, akkor a polgármester kijelölhet újabb intézményt, amelyik beszáll az ügyeletbe, sőt végső soron akár a márciusban elrendelt rendkívüli szünetet is visszavonhatja. Óvodai, bölcsődei férőhely tehát mindenkinek kell, hogy jusson.

„A járványügyi helyzet folyamatos enyhülésével egyre több szülő megy vissza dolgozni a munkahelyére, ezért országosan tapasztalható, hogy növekszik a családok igénye a bölcsődei ügyelet iránt. Az intézmények hétről hétre több gyermeket fogadnak” – nyilatkozta a lapnak Péntek Ágnes, a Magyar Bölcsődék Egyesületének alelnöke. A szakember emlékeztetett, hogy

a vonatkozó kormányrendelet szerint a csoportok jelenleg maximum ötfős létszámmal működhetnek, ám ez szerinte előbb-utóbb egyre nehezebben lesz tartható.

Ezt igazolják az önkormányzatok is, amelyek egymás után nyitják újra intézményeiket.

Debrecen vezetése például azt közölte, hogy az összes városi fenntartású óvodát és bölcsődét megnyitják, miután a kezdeti 115 helyett már 752 gyerek kért ügyeleti ellátást. Hasonló nyitásról számolt be Kaposvár, Székesfehérvár, Szeged, Nagykanizsa, Sopron vagy Miskolc önkormányzata is, és a sort még sokáig lehetne folytatni.

Novák Katalin családügyi államtitkár szerint országszerte az ellátásra jogosult gyermekek tíz százaléka (ez kb. harmincezer óvodás és 4500 bölcsődés gyermek) veszi igénybe az intézményes gyermekfelügyeletet. Ez pedig jóval több, mint a járvány kitörésekor, amikor is az Emmi adatai szerint napi három–ötezer óvodás jelentkezett be az intézményekbe.

„Minden településen biztosítani kell a bölcsődei felügyeletet, és ennek az intézmények eleget is tesznek. Fontos ugyanakkor, hogy a létszám növekedésével párhuzamosan a gyerekek fokozatosan visszatérhessenek az ügyeletes bölcsődékből a saját intézményükbe, valamint a lehetőségekhez mérten visszaállhasson a normál működés” – tette hozzá Péntek Ágnes, aki szerint nem szabad elfelejteni, hogy a veszélyhelyzet továbbra is fennáll, a közegészségügyi szabályokat pedig mindenhol nagyon szigorúan be kell tartani a gyermekek, szülők és a dolgozók egészségének védelmében.

