Mindenkinek érdeke, hogy megálljon a népességfogyás

Tállai annak kapcsán beszélt erről a Magyar Időknek, hogy a kormány kibővíti a családi otthonteremtési kedvezmény, vagyis a csok feltételeit.

A lapnak kiemelte: a magyar társadalom egészének fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy megálljon a népességfogyás, szélesebb munkaképes réteg kell ugyanis ahhoz, hogy a magyar gazdaság évek, sőt évtizedek múlva is fejlődhessen, s az itt élők – beleértve a mindenkori nyugdíjasokat is – megfelelő életszínvonalat tudhassanak magukénak. Hozzátette:

az új szabályok már az idén életbe léphetnek, ehhez azonban módosítani kell a banki előírásokat is.

Tállai András hangsúlyozta: a csok módosítása nyomán még több család juthat jelentős támogatáshoz. Az elképzelések ugyanis arról szólnak, hogy a jövőben a kétgyermekes családok is felvehetik a tízmillió forintos kedvezményes kamattámogatású kölcsönt, a három gyermeket nevelőknél pedig az összeg tízről 15 millióra emelkedik.

Az államtitkár úgy fogalmazott:

– mondta.

„Jó, ha mindenki tisztában van azzal is, hogy a gyermekek számának növelése a társadalom együttes érdeke. A magyar társadalom egészének fontos – ha úgy tetszik, anyagi érdeke fűződik hozzá -, hogy megálljon a népességfogyás, szélesebb munkaképes csoport kell ugyanis ahhoz, hogy a magyar gazdaság évek, sőt évtizedek múlva is fejlődhessen, illetve hogy a majdani magyar társadalom – beleértve az akkori nyugdíjasokat is – megfelelő életszínvonalon élhessenek.”