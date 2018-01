Mintegy 30 repülőjáratot tartóztatott fel a hóesés Moszkvában

A moszkvai közlekedési vállalat a balesetveszély miatt arra kérte az autósokat, hogy pénteken és szombaton lehetőség szerint a tömegközlekedést vegyék igénybe.

Mintegy 30 repülőjárat késését okozta a hóesés és a pályák eljegesedése pénteken Moszkvában a domogyedovói, a vnukovói és a seremetyjevói repülőtéren.

Domogyedovóban emellett 9 járatot töröltek is. A beérkező repülőgépek fogadása ugyanakkor folyamatos, a leszállásról a döntést a járművek kapitányai hozzák meg. Seremetyjevón egyébként nem a helyi, hanem a New York-i hóesés miatt is felfüggesztették az Aeroflot légitársaság több, az amerikai nagyvárosba készülő járatát.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A moszkvai közlekedési vállalat a balesetveszély miatt arra kérte az autósokat, hogy pénteken és szombaton lehetőség szerint a tömegközlekedést vegyék igénybe. Az óév utolsó és az új év első napjai hómentesek voltak az orosz fővárosban.

Az orosz meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint vasárnap, az ortodox karácsony napján plusz négy-öt fokos hőmérséklet várható, ami melegrekordot jelent majd az oroszországi mérések csaknem 140 esztendős történetében. A helyi időjárási adatok rögzítésének kezdete óta 2017 volt a legmelegebb.