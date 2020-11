Mit is mondott Orbán Viktor az egészségügyről?

Az a bizonyos ötvenszázalékos esély és az ellenzéki csúsztatások.

Orbán Viktor november 10-én interjút adott az M1-nek, amelyben a következő mondatok hangzottak el.

Riporter: „De ha már a szomszédos országokat vagy a nyugat-európai országokat említette. Ők már néhány nappal, héttel ezelőtt meghozták ezeket a szigorító intézkedéseket. Mi miért vártunk ennyit?”

Orbán Viktor: „Magyarországnak, Ausztriának, Németországnak van a világon a legtöbb kórházi ágya. És Magyarországnak van a legtöbb lélegeztetőkészüléke. Majd látni fogja a következő hetekben, hogy milyen nehéz kijárási tilalom mellett élni. Ezért folyamatosan keresni kell azt a pillanatot, amikor még az emberi életkörülmények is fönntarthatók, folytathatók és az egészséget is meg tudjuk mérni, meg tudjuk tartani, előre látjuk körülbelül, hogy mi fog történni. Most azt tudom mondani – sokat gondolkodtam ezen a döntésen is, – hogy a tudósaink meg az elemzőink szerint most körülbelül 50% az esélye annak, hogyha a dolgok így mennek tovább, akkor az egészségügyi ellátórendszer kitart. Mert védekezőeszközökből korlátlanul, szinte korlátlanul áll minden rendelkezésre. Az orvosok is jók, az ápolónők is kiválóak, de a számuk véges. És hiába végeznek emberfeletti munkát, ők is csak emberből vannak. Tehát ma azt mondja az összes tanácsadóm, hogyha így mennek tovább a dolgok, intézkedés nélkül, akkor 50% esélye van annak, hogy a kórházainkban még el tudjuk látni a betegeket. És az nagyon alacsony, az kevés. Nem lehetett tovább várni, ezeket a döntéseket most meg kellett hozni.„

A szöveg elolvasása után tehát világos, hogy az állítás, miszerint 50 százalék esélye van annak, hogy a kórházakban nem tudják ellátni a betegeket, csak azzal a feltétellel érvényes, ha nem születnek meg bizonyos járványügyi intézkedések – írja a Mandiner.

A mondatok lényege tehát éppen az, hogy a nem kívánt következmények elkerülése érdekében szigorító intézkedéseket kellett hozni. Mindez az idézett szövegből egyértelműen következik.

Az ok, amiért mindezt e sorok írója magyarázni kényszerül, nem más, mint a fenti mondatok totális félreértése vagy kiforgatása. Mivel nem feltételezem, vagy legalábbis remélem, hogy az ellenzéki politikusok, sajtószereplők szövegértési problémákkal küzdenek (ha így van, az is baj), ezért kénytelen vagyok azt hinni, hogy tudatosan próbálják félrevezetni, hergelni a választóikat. Akinek nem inge, ne vegye magára.

Vágó István, a DK politikusa a következőket írta Facebook-oldalára: „Orbán: «Most körülbelül ötven százalék az esély arra, hogy az egészségügy kitart.» Tényleg. Vagy igen, vagy nem.” Érdekes, a kvízprofesszori székben ülve még nem voltak szövegértési problémái.

Párttársa, Vadai Ágnes is megfejtette Orbán Viktor mondatait. Kár, hogy a kvízprofesszor úr nem kérdezte meg a bejegyzés közzététele előtt, hogy ez-e a végleges válasza képviselő asszonynak.

A legjobb az egészben az, hogy Dobrev Klára épp a napokban üzent hadat az álhíreknek a következő sorokkal: „Milyen gyakran találkoztok álhírekkel? Felismeritek azokat? Itt vannak a mindennapjainkban és félelmetes gyorsasággal terjednek. Manipulatívak, megtévesztők, most leginkább épp a járvánnyal kapcsolatban. Óriási felelősségünk van abban, milyen eszközökkel és hatékonysággal küzdünk a félelemre és a káoszra épített álhírekkel szemben. Most egy erre irányuló kezdeményezésem kapott zöld utat az EP-től. Nekünk, európai magyaroknak is jogunk van ahhoz, hogy igaz híreket kapjunk!”

Mindeközben férje, Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke, a Facebookon egy online sajtótájékoztatón kelti a pánikot azzal, hogy szerinte a miniszterelnök azt mondta, ötven százalék esélye van az egészségügy összeomlásának. Mi ez, ha nem a járvánnyal kapcsolatos manipuláció és megtévesztés?

A következő delikvens Jakab Péter. Na, ne legyünk szigorúak. Lehet, hogy frakcióvezető úr csupán a mondat első felét hallotta, hiszen a videóban is csupán egy kiragadott rész szerepel. Sajnos ez esetben is rossz hírem van: az értelmezés alapszabálya ugyanis a jóindulat elve. Ha a szöveg alternatív értelmezéseket enged meg, akkor azt kell választani, amelyik a legerősebb érveléshez vezet.

Vessünk egy pillantást a liberális médiára is. A korrektség kedvéért tegyük hozzá, hogy a cikkben már pontosan idéznek, azonban a címadás nyilvánvalóan manipulatív. És ezt pontosan tudják ők is.

Egy újabb patikamérlegen kimért csúsztatás, ezúttal a Mércétől. Az írás szerint nem tud kormányozni a Fidesz. Én megértem, hogy ezt hiszik. Ha a videón elhangzott beszédet sem értik, akkor hogyan is érthetnék a kormányzást?

A legszomorúbb az egészben az, hogy amikor az emberek megnyugtatására, a pánikhangulat elkerülésére, a szabályok betartására való buzdításra lenne szükség, egyes ellenzéki szereplők manipulálnak, kiforgatnak és pánikhangulatot keltenek. Jegyezzük meg: jórészt ugyanezen ellenzéki szereplők voltak azok, akik forráskritika nélkül terjesztették Korózs Lajos kamuvideóját, összeomló egészségügyet vizionáltak már tavaszra, külföldön pedig valótlanságokat állítottak a tavaszi veszélyhelyzetről és a „felhatalmazási” törvényről.