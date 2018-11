Négy embert halálra ítéltek egy rendőr halála miatt

Egy bahreini bíróság halálra ítélt négy férfit egy robbantásos merénylet miatt, amelyben egy rendőr meghalt.

A négy férfi a síita felekezethez tartozik – közölte egy nevének elhallgatását kérő bírósági vezető hétfőn.

Az ügyész nyilatkozata szerint előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölés vétségében és „terrorcselekményeket célzó”, engedély nélküli fegyvertartásban találta bűnösnek a vádlottakat a bíróság.

Az ítélet egy, a főváros, Manama közelében fekvő Dirazban 2017. június 18-án elkövetett merényletre vonatkozik, amelyben egy rendőr meghalt.

Jelenleg csak egy férfi van őrizetben a vádlottak közül a londoni székhelyű Bahreini Intézet a Jogok és a Demokrácia védelmében nevű ellenzéki szervezet szerint. A másik hármat távollétében ítélték el.

A Szaúd-Arábiához közel álló dinasztia által kormányzott arab királyságot szórványos zavargások rázták meg 2011-ben, amikor a hatóságok erőszakosan megtorolták a reformokat követelő síita megmozdulásokat.

A hatóságok azóta több száz másként gondolkodót börtönöztek be, többeket az állampolgárságuktól is megfosztottak, a legnagyobb ellenzéki szervezeteket is betiltották.

Emberi jogi szervezetek – közöttük az Amnesty International és a Human Rights Watch – szerint a bahreini hatóságok politikusok és ellenzékiek elleni megtorlásként alkalmazzák a bírósági pereket, nem tartva be a méltányos eljáráshoz való jogot.

A hétfői ítélet röviddel előzi meg a november 24-i parlamenti választásokat. A legnagyobb ellenzéki mozgalom, az al-Vefak bojkottra szólította fel a lakosságot. Vezetőjét, Ali Szalmán sejket bebörtönözték.

Az Egyesült Államok Arab(Perzsa)-öbölbeli szövetségesének számító Bahreinben állomásozik az 5. amerikai flotta és állandó brit katonai támaszpont is működik ott.