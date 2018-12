„Nem láthatom a fiam születését”: megszólaltak az ártatlanul elítélt székelyek

A Kárpát Expressz exkluzív interjút készített a csíkszeredai börtönben raboskodó Beke Istvánnal és Szőcs Zoltánnal, akiket a román hatalom először felmentett a vádak alól, majd terrorizmusra változtatva a vádat jogerősen 5 év börtönre ítélt.

Beke István és Szőcs Zoltán jelenleg a csíkszeredai börtönben raboskodnak. Bár tavaly felmentették őket a vádak alól, később a román hatóságok terrorizmusra módosították a vádat, és jogerősen letöltendő börtönbüntetést szabtak ki rájuk. A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom vezetői azt mondják: kálváriájuk első napjától kezdve világos számukra, hogy a román állam példát statuál velük.

Mint arról portálunk is beszámolt, a két férfi érdekében a romániai magyar parlamenti képviselők a román államelnökhöz fordultak, a Beke és Szőcs bocsájtást követelő petíciót több mint tízezren írták alá.

A Kárpát Expressz december 16-án exkluzív interjút jelentetett meg az ártatlanul elítélt férfiakkal.

A beszélgetésből kiderül, hogy Beke és Szőcs a történtek ellenére nem cselekednének másképp: a nemzeti hang üzenetét képviselnék ma is, továbbra is a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom keretében maradnak, „Nem adjuk fel soha” – mondta Beke István.

Szőcs Zoltán is hozzátette: nem bántottam soha senkit, és nem is bántam meg semmit. Hozzátették: a börtönben papucsvarrással töltik az idejüket, illetve vallásórán is részt vesznek. „A pap azt mondta, hogy az imának ereje van, és én ebben hiszek” – mondta Beke, aki megismételte, amit korábban is nyilatkozott: egyenes gerinccel jöttünk be, egyenes gerinccel is megyünk ki innen.

Az interjú legmegrázóbb pontján kiderült: Szőcs Zoltán nem csak az idei karácsonyt, de élete egyik legfontosabb pillanatát is a családjától távol tölti, január végén születik ugyanis első gyermeke. Szőcs könnyekre fakadt, amikor fia, Máté érkezéséről kérdezték.

„A nevét a feleségem választotta, azt jelenti: Isten ajándéka” – mondta Szőcs.

A két férfi közös üzenete a külvilágban értük szorítókért az, hogy összefogásra van szükség: létszükséglet, hogy egymásra tudjunk számítani, közös programokon, eseményeken találkozzunk, és figyeljünk egymásra. „Összefogás nélkül nincs győzelem” – mondta Beke és Szőcs.

A székely terrorvád Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) kézdivásárhelyi és erdélyi szervezetének vezetőjét júliusban öt-öt éves börtönbüntetésre ítélte terrorizmusért a román legfelsőbb bíróság. Azért állították őket bíróság elé, mert lehallgatott beszélgetéseikből és az előbbi lakásán talált petárdákból a román hatóságok arra következtettek, hogy házi készítésű bombát akartak robbantani Kézdivásárhely főterén 2015-ben, a december elsejei román nemzeti ünnepre szervezett katonai parádén.

Borítókép: részlet a Kárpát Expressz videójából. Forrás: Youtube

