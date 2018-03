Nemzetbiztonsági kockázat a Soros-szervezet

A veszély valódi.

Ezt ne hagyja ki! Soros embere uszította a német kormányt Magyarország ellen

Nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet az, hogy egy hangfelvétel szerint német cégeken keresztül zsaroltatta volna a magyar kormányt egy Soros Györgyhöz köthető NGO – jelentette ki Bakondi György.

A 888.hu cikke szerint a The Jerusalem Post című izraeli lap arról írt exkluzív anyagában, hogy a Soros Györgyhöz köthető Civil Liberties Union for Europe (CLUE) a német külügyminisztériumnál lobbizott azért, hogy Németország avatkozzon be a Soros-szervezetek megregulázása miatt Magyarországon.

Az izraeli újság által megszerzett felvételen az hallható, hogy Dénes Balázs, a CLUE ügyvezető igazgatója megbeszélést tart valakivel arról, hogyan lehetne nemzetközi nyomást helyezni Magyarországra, hogy a külföldről finanszírozott civil szervezetekre vonatkozó törvényt megváltoztassák.

Soros emberének megjegyzéseiből egyértelműen kiderül, hogy a Soros által támogatott szervezetük tevékenysége arra irányul, hogy a német kormány helyezze nyomás alá a magyar kormányt.

A CLUE ügyvezetője arról is részletesen beszélt, hogy megkérte a német kormányt: gazdaságilag hasson oda a Magyarországnak, mivel a német cégek komoly pénzeket fektettek be Magyarországon.

Ennek kapcsán Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója úgy fogalmazott: ezek nemcsak fenyegetések, hiszen a szervezet valóban nyomásgyakorlásra törekszik, jelenléte pedig nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet.