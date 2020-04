Nemzeti egység van a kormány mögött

Március 11., a veszélyhelyzet kihirdetése óta átalakult a magyar politikai helyzet. A koronavírus elleni küzdelemben olyan polgárok is elégedettek a kormánnyal, akik korábban nem nézték jó szemmel az intézkedéseit.

A szokásos, csütörtök és szombat közötti, 1000 fős reprezentatív minta lekérdezésével készülő Nézőpont Intézet-kutatás szerint a magyarok 78 százaléka jelezte, hogy „inkább elégedett” a kormány koronavírus terjedése ellen tett intézkedéseivel – írja a Magyar Nemzet.

Ez megfelel az előző hetek trendjének: egy hete 74, két hete szintén 78 százalékuk fejezte ki elégedettségét. A maradék egyötöd (17 és 22 százalék) mutatkozott csupán elégedetlennek. Továbbra is elmondható: a kormány mögött nemzeti egység alakult ki, hiszen még a hagyományosan kritikusabb Budapesten is a megkérdezettek hetven százaléka elégedettségének adott hangot. Enyhén még a kormánynál is jobban szerepelt a hazai egészségügyi rendszer, erős közbizalmat tükröznek a számok.

Arra a kérdésre, hogy jól végzi-e a munkáját az egészségügyi ellátórendszer, nyolcvan százalék válaszolt igennel. Az évek óta kritikára edzett ellenzéki szavazók kétharmada (66 százalék) és a kormánypár­tiak kilenctizede (87 százalék) volt ezen az állásponton. A tanárok munkájával szintén nagyon magas az elégedettség (74 százalék), s a legjobban látható operatív törzs kapcsán is hetven százalék volt elégedett a teljesítménnyel.

Rosszul jött ki a koronavírus-törvény körüli küzdelemből az ellenzék. A választópolgároknak csak a 25 százaléka gondolta úgy, hogy jól végzik a munkájukat, s még a kormánykritikusoknak is csupán a 43 százaléka.

Azaz az ellenzéki választók többsége ezúttal ellenzékellenes. Közülük a kormánypárti politikusok munkájával viszont a megkérdezettek 58 százaléka volt elégedett, a kormánypárti szavazóknak pedig a 77 százaléka.