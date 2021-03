Novák: minden élethelyzetre találnak megoldást a családok

Nincs jele annak, hogy a magyar családok lemondtak volna gyermekvállalási tervükről, amelynek alapján csokot vagy babaváró támogatást igényeltek, így esetükben attól sem kell tartani, hogy segítségre szorulnának majd a támogatások visszafizetésében – mondta Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. A miniszter szerint a lakásfelújítási támogatás is emelheti ugyan az árakat, de tisztul a gazdaság, és több tízezer család valósíthatja meg felújítási tervét.

Ezt ne hagyja ki! Újra gőzerővel támadja a határon túli magyarokat a DK

A Világgazdaság csütörtöki számában megjelent interjúban Novák Katalin a családtámogatási rendszer elemeivel kapcsolatban kiemelte, hogy

a különböző támogatások szabadon kombinálhatók egymással, egyik kiegészíti és nem kizárja a másikat.

Vegyünk például egy fiatal párt, amely gyermekvállalás előtt áll, és még nincs önálló otthona. Ebben az esetben igénybe vehetik a 10 millió forintos, szabadon felhasználható babaváró támogatást, felvehetik hozzá a családi otthonteremtési kedvezményt, a csokot – akár már egy gyermek tervezése esetén is. De ha több gyermeket szeretnének, akkor még nagyobb összeggel kalkulálhatnak. Ráadásul a második gyermek után is igénybe vehetik a kedvezményes kamatozású csok-kölcsönt, akkor is, ha előre vállalják a gyermekeket. Emellett – ha új építésű lakást vásárolnak, vagy generálkivitelezővel építtetnek – élhetnek akár a teljes áfa- és illetékmentességgel is.

Novák beszámolt arról, hogy

eddig összesen 83 ezer gyermek megszületését vállalták a családok a csok felvételéhez kötődően,

ami nagyon jó hír. Mint ahogy az is, hogy egyelőre nem látszik, hogy a vállalások döntő része ne teljesülne. A három gyereket vállalók aránya – ahol tíz év van a vállalások teljesítésére – csak 5 százalék körül van, ami érthető, hisz kevés fiatal pár mer az indulás idején nagycsaládban gondolkodni – mondta.

Ezenkívül nagyságrendileg fele-fele arányban vállalnak a családok további egy, illetve két gyermeket. Ismertetése szerint figyelik a tendenciákat. Emlékeztetett arra, hogy már a jogszabály megalkotásakor is különösen figyeltek arra, hogy rendelkezésre álljanak méltányossági eljárások például azok számára, akiknél egészségügyi okok akadályozzák a vállalások teljesítését. Ugyanakkor ott, ahol már megszületett a gyerek, egy családtámogatási kedvezmény esetében sem tesznek különbséget a házasok, az élettársi kapcsolatban élők, az egyedülálló szülők vagy épp a mozaikcsaládok között, ők is igénylők lehetnek.

A miniszter elismerte, hogy a csok is drágította az ingatlanokat, ez a keresleti és kínálati ár egyszerű közgazdasági összefüggéseiből következik. A csokhoz köthető drágulás mértékét azonban senki nem tudja pontosan kimutatni, hiszen több párhuzamos hatás is érte a lakáspiacot. Egyrészt valóban beértek az otthonteremtési támogatások, amelyek egyértelműen megnövelték a keresletet, ennek pedig nyilvánvalóan árfelhajtó hatása van.

Amikor öt évvel ezelőtt bevezették a csokot, az építőipar padlón volt, alig kezdődtek új építkezések, rengeteg bedőlt, félbehagyott projekt volt. A csok révén ezek az építkezések újraindultak, beindult az értékesítés, és párhuzamosan bejöttek újabb ingatlanfejlesztések is. Ráadásul ezekben az években számottevően javult az életszínvonal, nőtt a fizetőképes kereslet, Magyarország egyre népszerűbb turistacélpont is lett, ami szintén árfelhajtó hatású. Azt se felejtsük el, hogy miután a magyarok több mint 90 százalékban saját tulajdonú lakásban élnek, az áremelkedés a keresleti mellett a kínálati oldalon is megjelent, hiszen egy új ingatlanba költözéskor a régit is drágábban tudják eladni – emelte ki.

Ami az otthonfelújítási támogatást illeti, komoly fehérítő hatással lehet számolni – hiszen csak számlaalapú teljesítést lehet elszámolni, ráadásul a szabályok szerint anyag és munkadíj jellegű kifizetésekre is szükség van a támogatáshoz. Azoknak, akik a koronavírus miatt elvesztették a munkájukat, a most meginduló felújítások munkalehetőséget kínálnak. A nagyobb kereslet és az emelkedő szolgáltatási árak abban is segíthetnek, hogy azok az építőipari szakemberek, akik eddig külföldön dolgoztak, most már itthon is megtalálják a számításukat. Végül pedig azt se felejtsük el, hogy a szakemberek is családban élnek, így ők is igénybe vehetik a családtámogatásokat – sorolta.

Novák Katalin arról is szólt, hogy

az otthonfelújítási támogatás iránti kérelem benyújtására 2022 végéig van lehetőség,

azaz van idő megtalálni a beruházót. Ami a támogatást illeti, ott utófinanszírozást vállaltak, vagyis ha most jön a fűtésszerelő, de a festő majd csak hónapok múlva érkezik, addig is lehet gyűjteni a számlákat.

„Amit előretekintve mondhatok: amíg polgári kormánya van az országnak, addig a családtámogatások folytatódnak”

– hangsúlyozta Novák Katalin.

Borítókép: Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter az otthonfelújítási támogatások utalásáról tartott sajtótájékoztatón az Emberi Erőforrások Minisztériumában 2021. február 9-én