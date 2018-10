Nyakoncsípte a csempészett cigarettarakományokat a NAV

Nyolc hónap alatt másfél milliárd forintnyi illegális dohányárut vont ki a feketepiacról a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A Magyar Idők pénteki számában megjelent cikk szerint a pénzügyőrök és a pénzügyi nyomozók január eleje és augusztus vége között több mint 29 millió szál cigarettát vontak ki a feketepiacról, a tetemes mennyiség együttes értéke pedig jócskán túllépte az 1,2 milliárd forintot. Finomra vágott és más fogyasztási dohányból meghaladta a 7,5 tonnát a lefoglalt mennyiség.

Ezt a tételt nem kevesebb mint 215 millió forintért értékesítették volna az illegális szereplők.

„Újszerű csempészmódszer mostanában nemigen jelent meg, sokan még mindig az évek vagy évtizedek óta használt megoldásokkal próbálkoznak” – mondta a lapnak a NAV jövedéki ügyekkel foglalkozó szóvivője, Leopold Róbert pénzügyőr őrnagy. Úgy fogalmazott: egyesek például a Tiszán, az áru úsztatásával kísérleteznek,

de olyanok is akadnak, akik teherautóban, személykocsiban elrejtve hozzák be az árut vagy szállítják az országban a cigarettát, a dohányt.

szóvivő hangoztatta, hogy a csempészet visszaszorításának érdekében a NAV a modern technikát és a bűnüldözés hagyományos eszközeit is beveti. Előbbiek között megtalálható a teherautó- és a vonatröntgen, és ide tartozik a drón is. A hatóság kötelékében jelenleg három tucat szolgálati kutya is dolgozik, az ebek évente több száz millió forint értékű illegális árut szagolnak ki.

