Nyugdíjasok próbálták feltartani a BLM tüntetőket (videó)

Ismét agresszívvá váltak a BLM tüntetések Portlandben. Az erőszakos tüntetőket több helyi lakos, többnyire idősek is megpróbálták feltartóztatni, azonban az aktivisták attól sem riadtak vissza, hogy festékkel locsolják le az időseket és heves vitába szálltak velük.

Törvényellenesen gyülekeztek, majd a kiérkező rendőrökre támadtak a BLM aktivistái. A tüntetők kukákat gyújtottak fel míg elérkeztek a Portland keleti részében található rendőrséghez, mely el volt barikádozva előlük. A rendőrök füstgránátokkal, paprikasprével és egy demonstráló jármű kerekeinek kilukasztásával tudták végül felszámolni az illegális gyülekezést – írja a V4NA.

Portland police puncture all four tires of snack van tonight pic.twitter.com/WzHh6Ondgd — Zane Sparling (@PDXzane) August 7, 2020

A zavargásokat a helyi lakóközösség is észlelte és több tisztes korú lakos is utcára vonult, hogy megpróbálja lecsitítani a kedélyeket. Egy járókeretes hölgy például BLM táblát tartva próbálta meggyőzni egy, a barrikádot vadul püfölő aktivistát, hogy hagyja abba, és megpróbálta eloltani a kukákban gyújtott tüzeket.

Woman with BLM sign on walker is trying to stop Portland protester hitting wooden barricades on east precinct pic.twitter.com/qPjfeX9GVY — Zane Sparling (@PDXzane) August 7, 2020

Egy másik hölgyről is közzétettek egy videót, aki szintén próbált beszélni a tüntetőkkel, azonban lelocsolták festékkel és kordonba tekerték, miközben azt üvöltözték neki, hogy ez már nem az ő világa.

Local woman tries to stop #Antifa from attacking the East Precinct police station. Instead, they attack her… #AntifaTerrorists pic.twitter.com/11UYHkTbKv — BasedPoland (@BasedPoland) August 7, 2020

A Portland Tribune arról is beszámolt, hogy számos helyi lakos támogatta eleinte a BLM mozgalmat, de egy általuk megszólaltatott 72 éves férfi kijelentette, hogy már túl messzire mentek.