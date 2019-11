Ocsmány beszédnek, rendbontásnak nincs helye a parlamentben

A parlamenti képviselőkre vonatkozó fegyelmi szabályok szigorítására tett javaslatot a Fidesz-KDNP – közölte a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.

Kocsis Máté a parlamentben az elmúlt időszakban történt „példátlan durvaságokkal” indokolta az országgyűlési törvény módosítását,

megengedhetetlennek nevezve az ellenzék „vadabb” képviselői által tanúsított magatartást.

Megemlítette a tavaly december 12-i ülésnapot – amikor ellenzéki képviselők megakadályozták, hogy a levezető elnök elfoglalja helyét a pulpituson, majd a továbbiakban is zavarták az ülést -, valamint Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő két héttel ezelőtti viselkedését, amikor trágár szavakat tartalmazó táblát emelt fel az ülésteremben.

A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta:

az Országgyűlésnek meg kell adni a kellő tiszteletet, a parlamentben az ocsmány beszédnek, rendbontásnak nincs helye.

Megjegyezte:

a tavaly decemberi történéseket és Hadházy Ákos magatartását egyetlen európai törvényhozás sem tolerálta volna.

Belgiumban például ilyen esetben a következő 8-10 ülésről is kitilthatták volna a képviselőt, az Egyesült Királyságban 20 napra felfüggeszthették volna a képviselői jog gyakorlását, Németországban pedig 30 napra ki lehetett volna utasítani a rendbontót az ülésteremből – hozott példákat.

A politikus hozzátette, a magyar parlamentben az eddigi tiszteletdíj-csökkentéseknek elhanyagolható volt a visszatartó erejük, az érintettek „mellényzsebből kifizették”.

Új szabályok

Ezért most azt javasolják általános szabályként, hogy

az eddigi tiszteletdíj-csökkentések mértékét a 12-szeresére emeljék,

remélve, hogy ennek nagyobb lesz a visszatartó ereje. Így például azt a rendbontást, amit eddig a képviselői havi tiszteletdíj egyharmadának elvonásával büntettek, azt ezentúl maximum 4 havival lehet.

Amit eddig egy havi csökkentéssel szankcionálhattak, annak ezentúl 6 havi tiszteletdíj-elvonás lesz a felső határa, de ez akár meg is duplázódhat

– ismertette, jelezve, hogy így akár több millió forintos büntetések is lehetnek majd.

Ha például ellenzéki képviselők még egyszer megpróbálják megakadályozni a parlament rendes működését, és erőszakosan elállják a levezető elnök útját, akkor 6 havi tiszteletdíjukat is „elbukhatják”. Vagy ha Hadházy Ákos még egyszer felemeli ocsmány szavakat tartalmazó tábláját, akkor 4 havi tiszteletdíját vonják meg – fejtette ki Kocsis Máté, úgy fogalmazva:

„fizetni fog, mint a katonatiszt”, mert az Országgyűlés nem cirkusz vagy állatkert,

az pedig kifejezetten káros lenne, ha az ellenzék által a parlamentben bemutatott agresszió mintává válna a társadalomnak.

Hozzáfűzte: a „notórius bekiabálók”, akik „képtelenek uralkodni az indulataikon” – példaként említette a Párbeszédből Szabó Tímeát és Tordai Bencét, valamint a DK-ból Arató Gergelyt és Vadai Ágnest – fél-egy havi tiszteletdíj-csökkentésre számíthatnak.

A törvényjavaslatot kritizáló Arató Gergelyről azt is mondta: éppen ő tiltakozik, aki képtelen normális ember módjára viselkedni az Országgyűlésben. A DK-s politikus szavaira a frakcióvezető úgy reagált:

a törvény egyrészt érvényesíteni fogja a fokozatosság elvét, másrészt nem elhallgattat, hanem kulturált mederbe tereli vissza az ellenzéki magatartást.

Aki pedig úgy viselkedik, ahogyan az egy parlamentben elvárható, annak nincs mitől tartania – hangoztatta.

Kocsis Máté közölte: a törvény azt is rögzíti majd, hogy az Országgyűlés tisztségviselői – köztük az alelnökök és a jegyzők – is részesei a rendfenntartásnak.

A képviselői jog gyakorlása

Változtatnak az állam ellenőrzésére vonatkozó képviselői jog gyakorlásán is – mondta -, mert gátat szeretnének szabni annak, hogy képviselők az igazolványukat lobogtatva, nyilvánvalóan provokatív szándékkal rontanak be állami szervek épületébe.

Az új rendelkezés úgy szól, hogy az állami szervek továbbra is kötelesek a képviselőket támogatni megbízatásuk ellátásában, és részükre a munkájukhoz szükséges felvilágosítást meg kell adniuk. A képviselő azonban csak előzetesen egyeztetett módon kérhet majd tájékoztatást a közigazgatási szervektől, közintézményektől.

„A képviselői jog nem a bárhová berontás joga”

– fogalmazott a Fidesz politikusa.

Kérdésre arról a paragrafusról is beszámolt, amely szerint fizikai atrocitás esetén 60 napra is kitiltható egy képviselő a Parlament épületéből, de megbízott útján ebben az esetben is gyakorolhatja képviselői jogát. Reményei szerint azonban ezt a kitiltási szankciót sosem fogják alkalmazni, mert ez arra vonatkozik, ha például egy képviselő „sebet ejt” egy másikon.

Más témában, a polgármesteri végkielégítések mértékét firtató kérdésre Kocsis Máté azt mondta: a szabadságmegváltás törvény szerint jár, és ha néhány polgármester miatt ezen változtatnának, akkor több tízezer köztisztviselő esetében is változtatni kellene, amit nem szeretnének.

Az ellenzéki vezetésű fővárosi önkormányzatokról szólva – szintén kérdésre – úgy fogalmazott: „elkezdett a baloldal lóvézni”, az összefogásban részt vett öt-hat pártot ki kell fizetni. Példaként említette, hogy a VIII. kerületben ezentúl 150 millió forinttal kerül többe a politikai elit, mint eddig. És szerinte ez még csak a kezdet, ráadásul dolgozni még el sem kezdtek, Karácsony Gergely főpolgármester az azonnali ígéreteiből még egyet sem teljesített, ellenben már „mindenkinek kiosztotta a nagy lóvét”.

A bűnvádi eljárás alatt álló Czeglédy Csaba önkormányzati megbízásait ugyancsak úgy értékelte: ki kell fizetni ezt a „gengsztert”.