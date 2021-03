Ölre mennek a vakcináért a szomszédok

Egyre nő a koronavírus-fertőzöttek száma a környező országokban, miközben vakcinából még mindig nincs elég.

Továbbra is drámai a járványhelyzet Ukrajnában, ahol megfelelő létszámú személy­zet és kellő mennyiségű vakcina sincs. Romániában és Szlovákiában sorozatosak az oltási folyamattal kapcsolatos botrányok, Szerbiában újabb mentőcsomag készül, Horvátországot egyelőre nem érte el a harmadik hullám – számol be róla a Világgazdaság.

Romániában ezrekkel kivételeztek az oltás során

Romániát is elérte a járvány harmadik hulláma, az országban tartósan négyezer fölötti a koronavírus-fertőzések napi esetszáma, csaknem 50 százalékkal meghaladva az utóbbi 14 nap átlagát.

A kórházi kezelésre szoruló páciensek száma átlépte a tízezret, a kórházak intenzív terá­piás osztályain több mint 1100 fertőzöttet ápolnak, vészesen közeledve a tavaly jegyzett 1299-es rekordhoz. A koronavírus terjedésének gyorsulásának okát szakértők az agresszív vírusmutációk felbukkanásában látják, az országban immár a brit, a dél-afrikai és a brazil törzs jelenlétét is kimutatták. Az aggasztó tendencia ellenére a bukaresti kormány egyelőre nem tervezi a veszélyhelyzet keretében hatályos korlátozó intézkedések számottevő szigorítását, Florin Citu miniszterelnök és Klaus Iohannis államfő a napokban egyaránt leszögezte, hogy idén húsvétkor nem lesz a tavalyihoz hasonló lezárás. (Romániában az ortodox többség május 2-án ünnepli Jézus feltámadását.) A jobbközép kabinet ugyanakkor úgy döntött, hogy vasárnaptól a hajnali 5 óráig tartó éjszakai kijárási tilalom már nem 23, hanem 22 órakor kezdődik, több mint húsz hegyvidéki üdülőtelep szállodái és panziói befogadóképességük legfeljebb 70 százalékát kihasználva fogadhatnak szállóvendégeket. Az utóbbi rendelkezés azzal magyarázható, hogy a sítelepek országszerte felkapottakká váltak a külföldi létesítmények lezárása miatt, és itt hétvégenként tömegek verődnek össze. Bár járványügyi szakértők javaslatot tettek a plázák bezárására, ezt a kormány elvetette.

Az oltási kampányban március 15-től immár nemcsak az első két szakaszban jogosult, kiemelt társadalmi kategóriák, hanem bárki feliratkozhat az EU-ban engedélyezett háromféle típusú vakcina valamelyikére.

Romániában eddig több mint 1,3 millióan kaptak védőoltást (700 ezren mindkét adagot), és több mint 840 ezren átestek a fertőzésen. Árnyékot vet az immunizálási folyamatra a napokban kirobbant botrány: több mint hétezren soron kívül juthattak védőoltáshoz, elsősorban a hadsereg és a rendvédelmi szervek dolgozóinak hozzátartozói. A fegyveres erők és a titkosszolgálatok aktív dolgozói, valamint családtagjaik az intézmények számára fenntartott oltóközpontokban szereztek immunitást, ám mindez nem jelenik meg a kormány előjegyzési platformján. Egy januári kormányrendelet ugyan lehetővé teszi a nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségű intézmények alkalmazottainak közvetlen hozzátartozói esetében a vakcinálást, ám erre csakis a 65 év feletti és a krónikus betegségben szenvedő rokonok jogosultak.

Készül a harmadik mentőcsomag Szerbiában

Az európai és világviszonylatban is kiváló oltási eredmények ellenére az utóbbi napokban romlott a járványhelyzet Szerbiában. A további szigorítások bevezetése azonban hetek óta várat magára, noha szakértők szerint indokolt lenne.

A gazdaságot és a lakosságot segítő, mintegy 250 milliárd dinár értékű, harmadik állami csomag kidolgozása még folyamatban van, ám egyes részletek már kiderültek. A tervek szerint a munkanélkülieknek is kiutalnak egyszeri rendkívüli segélyt. Már korábban bejelentették, hogy minden nagykorú 30 ­eurót kap májusban és novemberben. A nyugdíjasok 50 euró értékű támogatásra számíthatnak. A koszovói szerbek 100 eurót kapnak fejenként, beleszámítva a gyerekeket is.

Mintegy 1,5 millió foglalkoztatott számára háromszor fél minimálbért, azaz összesen 48 ezer dinárt igényelhetnek a cégek, ha nem bocsátják el alkalmazottaik több mint 10 százalékát.

Az idegenforgalmi ágazatban dolgozók emellett még egy egész minimálbért kapnak. A szállodáknak ágyanként 350, illetve elhelyezési egységenként 150 euró támogatást adnak. Ágazati támogatásként az utasszállító vállalatoknak autóbuszonként 600 eurót utalnak ki.

Kiélezett harc zajlik a vakcináért Szlovákiában

Szlovákiában újra módosult az oltási terv, a vakcinaigénylés elektronikus bejelentkezési rendszere többször is összeomlott, a halálos áldozatok száma a héten átlépte a nyolcezret, az országban is megjelent a koronavírus dél-afrikai mutációja, végezetül az orosz Szputnyik V vakcina behozatala miatt minden korábbinál súlyosabb kormányválság robbant ki.

A szlovák egészségügyi tárca teljesen váratlanul már szombat este lehetővé tette a 60 éven felülieknek, hogy jelentkezzenek a koronavírus elleni oltásra, a 70 éven felüliek kategóriájában pedig folytatódik az elektronikus regisztráció.

Ezzel párhuzamosan záródtak a kiskapuk, a taxisok, az ún. kritikus infrastruktúrában dolgozók és a pedagógusok oltása leállt. Az erre a hétre meghirdetett időpontokat a bennfentesek és a szemfülesebbek szó szerint percek alatt lefoglalták. A rendkívüli érdeklődés miatt az elektronikus rendszer több ízben lefagyott (Szlovákiában nem a háziorvosok oltanak, ez a feladat az ideiglenes oltóközpontokra vagy a kórházakra hárul). Zuzana Caputová államfő is felszólította az egészségügyi minisztériumot, hogy mielőbb változtassa meg a feszültséget okozó kormányzati regisztrációs rendszert. Az országos felháborodást kiváltó problémák láttán Marek Krajcí egészségügyi miniszter közölte, hogy a szaktárca előreláthatóan hétfőn indítja el az úgynevezett elektronikus váróterem nevű internetes alkalmazást, amelyet a koronavírus elleni oltásra jelentkezők vehetnek igénybe. A tárca szerint az alkalmazás bevezetésével megszűnnének az oltási regisztráció körül kialakult problémák.

Az egészségügyi minisztérium azt ígéri, március folyamán összesen mintegy 690 ezer adag Pfizer–BioNTech-, Moderna- és AstraZeneca-vakcina érkezik az országba, ami megfelel a december vége óta mostanáig érkezett oltóanyagok számának. Ehhez jön még 200 ezer Szputnyik V vakcina, amelynek a használata az ígéretek szerint három héten belül megkezdődik.

Miközben az Európai Gyógyszerügynökség arra szólította fel az uniós tagállamokat, hogy várják meg, míg az európai gyógyszerhatóság befejezi az orosz vakcina vizsgálatát, Igor Matovic miniszterelnök az uniós szerv egyik vezetőjének, Christa Wirthumer-Hochének üzent. „Mindannyian nagyon örülnénk, ha az elkövetkező hónapokban megváltoztatná a munkaidejét a gyógyszerügynökség, és a nap 24 órájában dolgoznának, hogy ne három hónapig, hanem három hétig tartson az oltóanyag jóváhagyása.”

Szlovákiában is megjelent a koronavírus dél-afrikai mutációja – jelentette be vasárnap Zuzana Eliásová, az egészségügyi tárca szóvivője. Valamennyi fertőzött Tanzániából hurcolta haza a vírust. A helyzetet a későbbiekben tovább súlyosbíthatja, hogy a Szlovák Utazási Irodák Szövetsége szerint idén eddig 30 ezren utaztak valamilyen egzotikus országba.

A kórházak terheltsége ezen a héten nem változott, mintegy négyezer Covid-beteget kezelnek, az 5,4 milliós országban a halálos áldozatok száma elérte a 8200-at. Az első körben beoltottak száma 375 ezer, a másodszor is beoltottaké pedig elérte a 200 ezret.

Drámai a helyzet Ukrajnában

Továbbra is kritikus a járványhelyzet Ukrajnában, emelkedőben van a megbetegedések és az elhalálozások száma. Néhány régióban, köztük Kárpátalján is, az egészségügyi ellátás az összeomlás szélén áll, ezért itt a legszigorúbb, vörös jelzésű zárlatintézkedések léptek életbe. A 40 milliós országban továbbra is csak nagyon lassan halad az oltási kampány, vakcinából is nagyon kevés van.

Csütörtökre 9084 új fertőzöttet vettek nyilvántartásba, a pandémia kezdete óta már 1,425 millió megbetegedést regisztráltak. Az aktív fertőzöttek száma pillanatnyilag 87 ezer. Egyetlen nap leforgása alatt 262-en haltak bele a koronavírus szövődményeibe, összességében az áldozatok száma a hét végén túllépheti a 28 ezret.

Ukrajnába csak nagyon későn, március elején érkezett meg az első oltóanyag-szállítmány. Az indiai gyártmányú Covishield vakcinával oltanak, de hamarosan CoronaVac típusú kínai oltóanyag is érkezhet. Az orosz Szputnyik V-től politikai okok miatt a kijevi kormányzat elzárkózik. Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter is elismeri, nagyon lassan halad az oltási kampány, szerinte azért, mert kevés az országban az oltásokat végző személyzet. Mihajlo Raduckij, a parlament egészségügyi bizottságának elnöke elmondta: országszerte 130, egészségügyi dolgozókból álló csapat foglalkozik a koronavírus elleni védőoltások beadásával, de egyes régiókban egy, legfeljebb két ilyen van. A jelenleg zajló továbbképzések után a hét végére kétszázra emelkedik a számuk.

A csütörtöki adatok alapján még a 30 ezret sem érte el a beoltottak száma az országban, és még csak az első oltásról beszélhetünk. Szakértők szerint akár három évbe is beletelhet, mire a teljes lakosságot beoltják. A magyarok lakta Kárpátalján különösen aggasztó a helyzet, a megye kórházai megteltek, a kevésbé súlyos állapotú betegeket van, ahol már a folyosókon kezelik.

Horvátországot nem érte el a harmadik hullám

Horvátországban az új fertőzöttek száma stabilan napi ezer alatt van. A környező országokhoz viszonyítva relatív alacsony fertőzöttségi ráta egy antitesteket vizsgáló tanulmány szerint annak köszönhető, hogy az ország lakosainak legalább egynegyede már átesett a fertőzésen

– jelentette be az egészségügyi tárca vezetője. A miniszter azt is elmondta, hogy egyelőre nem tervezik a további lazítást, noha a fokozott nyitás március elején megkezdődött. Horvátországban már nyitva tartanak a vendéglátóegységek kültéri részei, az edzőtermek is működnek. A csapatsportokat és azokat az egyéni sportokat, ahol a fizikai érintkezés elkerülhetetlen, továbbra sem engedélyezik, kivéve természetesen a profi sportolóknak. Eközben a horvátok folyamatosan oltanak a nyugati típusú vakcinákkal, 240 ezer adag oltást sikerült beadniuk, mintegy 60 ezren már mindkét dózist megkapták. Az illetékes minisztérium már a turistaszezont tervezi, ennek apropóján egy internetes szavazást is indított külföldi turisztikai portálok bevonásával. A kutatás eredménye szerint a potenciális turisták nem a vírustól félnek a leginkább, hanem attól, hogy hazaérkezésükkor karanténkötelezettséget ír elő számukra anyaországuk. Ez elkerülhető lehet, ha bevezetik a Covid-útleveleket, ám ebben a témában egyelőre nincsenek konkrétumok.

