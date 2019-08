Öngyilkosságot követett el a börtönben Jeffrey Epstein

Emberkereskedelem és kiskorúak megrontásának vádjával volt előzetes letartóztatásban az amerikai milliárdos.

Öngyilkosságot követett el manhattani börtöncellájában helyi idő szerint péntek éjjel Jeffrey Epstein, az emberkereskedelem és kiskorúak megrontásának vádjával előzetes letartóztatásban lévő amerikai milliárdos – jelentette az amerikai média szombaton.

A 66 éves Epstein július végén állítólag már megkísérelt öngyilkosságot, félig öntudatlan állapotban találtak rá cellájában.

A milliárdost állandó megfigyelés alatt tartották elkülönített cellájában, hogy megelőzzék esetleges öngyilkossági kísérletét.

A The Washington Post című lap értesülései szerint Epstein felakasztotta magát. A férfit, akinek kiváló kapcsolatai voltak magas rangú politikusokkal, üzletemberekkel és a művészvilág hírességeivel, azzal vádolták, hogy éveken keresztül több tucatnyi kiskorú lányt rontott meg és kényszerített szexuális szolgáltatásokra másokkal, köztük ismert politikusokkal is.

12 éve egyszer már elítélték, de akkor vádalkut kötött

A vádak szerint szexkereskedő hálózatot hozott létre, az ügyet még tavaly novemberben oknyomozó riportsorozatban a Miami Herald című lap leplezte le. A lap egyenesen „szexpiramisnak” nevezte az Epstein által kiépített és működtetett hálózatot.

A férfi utcán, bevásárlóközpontokban „vadásztatott” magának gyermekkorú és fiatal lányokat, a becserkészést részben élettársa, Ghislaine Maxwell – a néhai sajtómágnás, Robert Maxwell lánya – végezte, részben pedig fiatal lányok segítették őt ebben.

A tinédzsereknek masszőri „munkát” ajánlottak Epstein manhattani vagy floridai villájában, majd a lányokat megfizette, hogy újabb lányokat szervezzenek be.

Epsteint egyszer már – 2007-ben Floridában – elítélték prostitúció elősegítéséért, de vádalkut kötött, és elkerülve a szövetségi vádemelést, csupán 13 hónapot töltött börtönben. A vádalkut sok homály fedte, amerikai sajtóértesülések szerint a férfi titkosszolgálatoknak is dolgozott, de erről konkrétumok nem láttak napvilágot. A vádalkut megkötő ügyészek egyike Alexander Acosta volt, a Trump-kormányzat munkaügyi minisztere, aki emiatt néhány héttel ezelőtt lemondásra is kényszerült. Amikor lemondása előtt Acostát az újságírók erről faggatták, a miniszter csak annyit mondott: Epstein titkosszolgálati ember volt, de részletekbe ő sem kívánt bocsátkozni.

Híres ügyfelei is voltak

Júliusi letartóztatása után egyre több egykori áldozat fedte fel magát és tett tanúvallomást arról, hogy hol és hogyan működött a szexkereskedelem, a sajtóban pedig egymás után jelennek meg részletek a milliárdos üzelmeiről.

Kiderült például, hogy Bill Clinton volt elnök 26-szor vette igénybe Epstein magánrepülőjét, és többször vendégeskedett nála a privát szigetén – a karibi St.James szigeten -, amelyet a helybéliek csak „pedofil-szigetnek” neveztek. Donald Trumppal is mutatkozott Epstein, de az is kiderült, hogy amikor Trump észrevette, hogy Epstein fiatal lányokat zaklat, azonnal kitiltotta őt a floridai birtokáról, és megszakította vele a kapcsolatot. Lapértesülések szerint vendégei közé tartozott mások mellett András yorki herceg, Ehud Barak volt izraeli kormányfő, Alan Dershowitz amerikai sztárügyvéd vagy Woody Allen filmrendező is.

Júliusi letartóztatása óta Epsteint egy manhattani börtönben őrizték, és a bíró óvadék ellenében sem engedélyezte szabadlábra helyezését.

Borítókép: Geoffrey Berman New York déli körzetének ügyésze sajtótájékoztatót tart Jeffrey Epstein amerikai milliárdos letartóztatása ügyében New Yorkban 2019. július 8-án. A 66 éves Epstein 2019. július 6-án letartóztatták kiskorúak szexuális zaklatása és emberkereskedelem gyanúja miatt New Jerseyben. 2002 és 2005 között New Yorkban és Floridában elkövetett, több tucatnyi kiskorú lány elleni szexuális visszaélés, emberkereskedelem, és pedofília gyanúja miatt a manhattani szövetségi bíróság vádat emelt a milliárdos ellen