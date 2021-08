Orbán Viktor a Fox News-nak: Magyarországra bevándorolni nem emberi jog (videó)

A Fox News-nak adott tolmács nélkül, angol nyelven készült beszélgetésben szóba került, hogy Joe Biden amerikai elnök 2020-as kampánykörútja során bírálta Magyarországot. Orbán Viktor volt az első európai vezető, aki támogatta Donald Trump újraválasztását, Trump pedig dicsérte a magyar miniszterelnök határbiztonsági és terrorizmusellenes politikáját, valamint a keresztény közösségek védelmére és segítésére irányuló törekvéseit szerte a világon – emlékeztet az Origo. A miniszterelnök azt mondta Tucker Carlson műsorvezetőnek, hogy

amikor ilyen megjegyzéseket tesz, mint például, hogy Magyarországon „totalitárius rezsim” van felemelkedőben.

„Valaki, aki nem beszéli a nyelvünket és nagyon korlátozott ismeretekkel rendelkezik Magyarországról, még az elmúlt néhány évtizedünkről is, az nyilván nem értheti a magyarok helyzetét, de ez a sarkos vélemény akkor sem indokolt” – mondta a miniszterelnök.

– hangsúlyozta.

Orbán a tágabb politikai kérdésre is kitért, miszerint a Bidenhez hasonló baloldali politikusok nem tudnak elképzelni egy nacionalista vagy konzervatív alternatív ideológiát.

– mondta. „Ezért kritizálnak minket. Ők magukért harcolnak, nem ellenünk. De mi példát mutatunk arra, hogy egy olyan ország, amely a tradicionális értékekre, a nemzeti identitásra, a kereszténység hagyományára épül, sikeres lehet – néha sikeresebb, mint egy baloldali-liberális kormány” – húzta alá.

A kormányfő továbbá azzal érvelt, hogy – ellentétben azzal, amit a demokraták állítanak – a haza védelmében és a határok biztonságának megőrzésében nincs semmi gyűlöletkeltő vagy idegengyűlölő.

„A nemzeti szuverenitás Istentől és a természettől származik. Minden velünk kezdődik. Ez a mi hazánk. Ez a mi népünk. Ez a mi történelmünk, a mi nyelvünk. Meg kell erősítenünk a határainkat” – szögezte le.

– fogalmazott a miniszterelnök.

A miniszterelnök Soros Györgyről azt mondta az interjúban – írja a Mandiner -, hogy ő „megtestesít mindent, ami nem jó ennek az országnak„. Soros szerinte az a fajta ember, aki nem tiszteli ennek az országnak a hagyományait, neki van egy „meggyőződésnek” nevezett filozófiai ideológiája, és arra szeretne bennünket kényszeríteni, hogy az ő általa kijelölt utat kövessük az élet megváltoztatása irányába. Mint például a migrációt illetően.

„Tehát azért támadták meg Önöket, mert ellenálltak az ország befolyásolására tett kísérletének” – vetette fel Carlson.

A föderalista új vonalé a jövő, mely magasabb erkölcsi mércét képvisel, és ők jobban tudják, hogy a történelem merre is halad. Ez a brüsszeli baloldali, liberális, progresszív életfelfogás. Ezért biztos voltam, hogy ha megkérdőjelezzük az alapvető intellektuális vagy ideológiai alapvetéseket, akkor azonnal vissza fognak vágni. És pontosan ez is történt. De tudtuk, hogy így lesz. A gendertémában, a migráció témájában, a jóléti társadalom helyett a munkaalapú társadalom felépítése témájában, az adók témájában, tehát minden olyan téma esetében, mellyel kapcsolatosan az elképzeléseink nem esnek pontosan egybe a brüsszeli bürokratáknak a progresszív jövővel kapcsolatos elképzeléseivel, azonnal kritikát fogalmaznak meg velünk szemben. De hát ez a magyar életforma. Nem vagyunk meglepve, hozzá vagyunk már szokva” – részletezte a miniszterelnök.

Tucker Carlson műsorait esténként több mint ötmillió néző követi a mértékadó, konzervatív hírtelevízión. Az amerikai műsorvezető azt írta a Twitteren, hogy a teljes interjúnak csupán egy részletét mutatták most be, korábbi ígérete szerint alapos beszámolókkal jelentkezik Budapestről a következő napokban.

